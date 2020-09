Fausto Leali, rivelazione clamorosa sulla moglie: “È successo all’inizio”

Fausto Leali, nel corso di un’intervista, ha fatto una rivelazione clamorosa sulla sua storia con la moglie: ecco le parole del cantante

La vita sentimentale di Fausto Leali è stata molto movimentata. Il cantante si è legato sentimentalmente a ben tre donne diverse ed ha avuto quattro figli. La prima compagna di Leali è stata Mirella Gervasio, alla quale poi è seguita la storia d’amore con Milena Cantù, sua prima moglie dal 1968 al 1983. La Cantù è una cantante e compositrice italiana, fidanzata con Adriano Celentano prima di incontrare Leali. La coppia ha avuto due figlie, Samantha e Deborah Leali. Il secondo matrimonio è quello con Claudia Cocomello, da cui l’artista ha avuto altri due figli, Lucrezia e Francis Faustino Leali.

La terza e ultima donna incontrata da Leali è stata Germana Schena. I due si sono conosciuti negli anni novanta e nel 2014 si sono sposati. I due hanno ben trent’anni di differenza. La Schena fu notata dal cantante durante un live, essendo lei una corista. La coppia si è unita in matrimonio, con rito civile, a Foggia. Anche la Schena era stata già sposata.

Fausto Leali, rivelazione clamorosa sulla moglie

La differenza d’età tra Leali e Germana Schena sembra non rappresentare un problema per la coppia. I due sono molto innamorati, ma la loro relazione non è stata sempre semplice. Leali infatti, in un’intervista rilasciata a Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso, ha dichiarato che all’inizio della loro storia d’amore ci sono stati alcuni errori da parte sua. “Ammetto che all’inizio non ero convinto del nostro fidanzamento – ha ammesso Leali – “allora lì qualche ‘scappatoia’ c’è stata. Non credo che ci siano state anche da parte sua, lei è una persona più sana di me. Poi ho capito che avevo trovato la ragazza giusta”. Leali ha ammesso inoltre di essere molto geloso della sua Germana: “Sono possessivo, anche se lei non mi dà motivo di essere geloso“.

Nonostante questi ‘errori’ iniziali, la storia d’amore tra Leali e la terza moglie procede a gonfie vele.