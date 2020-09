Jasmine Carrisi mostra sui social quella che forse è la cameretta dove dorme: davvero incantevole, i fan restano sbalorditi.

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, è molto seguita sui social, come del resto tutta la sua famiglia. Ora che è diventata una splendida ragazza ed ha appena fatto il duo debutto come cantante, ancora di più. Di recente ha infatti lanciato il suo primo singolo, “Ego”, ed avendo un padre così celebre e per di più un’icona della musica, le critiche a Jasmine non sono mancate. Il paragone con il genitore è inevitabile, come accade spesso ai figli d’arte, che vengono presi di mira con critiche di ogni tipo. Oltre tutto Jasmine si è trovata a dover fare i conti con il fatto di essere figlia di Loredana, cosa ai fan dello storico binomio ‘Al Bano e Romina’ proprio non va giù nonostante siano trascorsi tanti anni dal loro divorzio. I profili social di Jasmine Carrisi infati sono spesso bersaglio di commenti negativi e critiche gratuite.

Jasmine Carrisi, ecco dove dorme: resterete a bocca aperta

La ragazza ha mostrato di recente in una storia su Instagram quella che molto probabilmente è la sua nuova cameretta. Nello scatto, in bianco e nero, Jasmine appare stupenda, con un fisico da urlo, messo in risalto da top e leggins neri. Come accennato, la cameretta dovrebbe essere nuova perché molto diversa da quella mostrata in una puntata di Domenica Live qualche anno fa. Alcuni particolari saltano subito all’occhio, come i palloni da calcio sotto il televisore e la maglia di un calciatore appesa alla parete. Ma di certo la cameretta è stupenda: un divano bianco angolare, un grande letto a due piazze, a differenza dell’altra che aveva un parquet scuro e dove i toni erano principalmente sul rosa.

E a voi piace la cameretta di Jasmine Carrisi?