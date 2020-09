Maria De Filippi dietro le quinte: spunta uno scatto inedito, è stata beccata proprio così; il post è stato condiviso sui social.

È la regina indiscussa di Canale 5. Le sue trasmissioni sono tra le più seguite di sempre e lei è tra le conduttrici più amate dal pubblico. Parliamo di Maria De Filippi, soprannominata dai popolo del web “Queen Mary”. Un mondo, quello del web, a cui la De Filippi non è particolarmente legata: la conduttrice, infatti, è una delle poche vip a non possedere account social. Capita, però, che attraverso i canali social delle sue trasmissioni, spuntino alcuni scatti che la vedono protagonista! Come quelli apparsi poco fa sul profilo di Amici, il talent show più longevo della tv, che è pronto a tornare in onda in autunno. Ebbene, siete curiosi di scoprire come è stata immortalata la De Filippi? Piccolo spoiler: sono scatti dolcissimi! Una pioggia di cuoricini ha invaso il post, diamo un’occhiata.

Maria De Filippi dietro le quinte: spunta uno scatto inedito, è stata beccata mentre riposa

“Il riposo della guerriera Filippa”, è la didascalia al post appena pubblicato sulla pagina di Amici. Un post che, in pochissimo tempo, ha scatenato i commenti dei followers. Il motivo? Nelle foto c’è proprio lei, Maria De Filippi, che raramente appare sui social. La conduttrice è stata immortalata mentre si riposa, accoccolata a un amico a quattro zampe. Immagini dolcissime, quelle condivise su Instagram, che hanno emozionato i numerosissimi fan della De Filippi. Una valanga di cuoricini e commenti ha invaso il post, apparso sulla pagina di Amici. Guardiamolo insieme:

Eh si, scatti davvero dolcissimi, quelli in cui compare Maria, sdraiata sul divano. Soprattutto, una versione ‘inedita’ della conduttrice, che siamo abituati a vedere sempre nelle sue trasmissioni, ma mai dietro le quinte. In tantissimi hanno commentato gli scatti con cuoricini e messaggi di affetti. Tra questi, anche l’ex vincitore di Amici, Alberto Urso, alla quale la De Filippi è molto legato. Ecco il suo commento:

Una Maria De Filippi inedita, che ha emozionato i fan. Fan che non vedono l’ora di seguire la nuova edizione di Amici, che si preannuncia ricca di colpi di scena e novità, a partire da una possibile new entry tra gli insegnanti di canto! Non ci resta che attendere notizie ufficiali sull’inizio della ventesima edizione di Amici! Stay tuned!