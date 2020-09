Durante Pomeriggio Cinque oggi 22 settembre, Barbara D’Urso ha avuto un’animata discussione con l’ospite: la conduttrice si è infuriata, ecco cosa è successo.

Oggi 22 settembre è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso, la proprietaria di casa, si è collegata in diretta con ‘Il santone di Cerveteri’. “Eliseo con la sua giovane moglie si autodefinisce ‘profeta di Dio’. E’ arrivata una segnalazione da una ragazza che dice ‘Attenzione vuole manipolare le persone, questo uomo potrebbe essere pericoloso’ sono state le parole della conduttrice prima di salutare l’uomo in collegamento. Non è stata un'”intervista” tranquilla: i toni si sono alzati, la D’Urso si è infuriata particolarmente per alcuni atteggiamenti avuti dall’uomo ed è scoppiato un’animato diverbio tra i due. Ecco nel dettaglio cosa è successo.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso discute con un ospite: “Non ti permettere”, caos in studio

Nella puntata di oggi, 22 settembre, di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso si è collegata in diretta con Eliseo. La conduttrice di Canale 5 ha avuto un vero e proprio diverbio con l’uomo che più volte l’ha accusata di non permettergli di parlare. “Io chi mi accusa voglio vederlo in faccia, potrebbe essere anche un attore” sono state le prime parole di Eliseo che hanno fatto, in un primo momento, infuriare non solo la giornalista presente sul posto ma anche Barbara D’Urso in studio. “Spero che mi lasci parlare, se mi dai il microfono mi devi stare ad ascoltare. Già ieri mi hai definito ‘santone’, oggi ti bollo ‘Barbarella’. Mi hai condannato senza darmi la possibilità di parlare” sono state le parole di Eliseo. La D’Urso, irritata, ha dato le sue ragioni e si è infuriata ancora di più quando l’ospite in collegamento ha parlato degli altri casi a cui si è dedicato il programma. “Non ti permettere di paragonarti ad una mamma alla quale è morta una figlia. Ti faccio delle domande in maniera cortese e tu mi rispondi”. Il comportamento di Eliseo ha fatto letteralmente indisporre la conduttrice che, con la sua professionalità, è riuscita comunque a mantenere la calma. Dopo botte e risposte, “Ho finito il tempo qui”: irritata la D’Urso ha chiuso il collegamento salutando il suo ospite.