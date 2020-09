Belen Rodriguez, “ti manca Stefano”: la risposta ‘a sorpresa’ della showgirl

Un fan di Belen Rodriguez le scrive su Instagram: “Ti manca, si vede”, riferendosi a Stefano e la showgirl risponde ‘a sorpresa’

La vita sentimentale di Belen continua ad arricchire le pagine di gossip. La showgirl argentina, dal suo arrivo in Italia, ha sempre fatto parlare di sé soprattutto per i suoi flirt amorosi. Tra il 2004 e il 2008 è stata legata sentimentalmente a Marco Borriello, ex calciatore di Juventus e Milan. Tra il 2009 e il 2012, invece, è stata fidanzata a Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi. Nell’aprile del 2012 ha conosciuto ad Amici di Maria De Filippi il ballerino professionista Stefano De Martino. I due il 9 aprile del 2013 hanno avuto il loro primo (ed unico) figlio, Santiago, e il 20 settembre dello stesso anno si sono sposati a Comignago. La loro storia d’amore ha fatto impazzire i fan. Peccato però che sia stata molto sofferta. Il loro matrimonio, infatti, è terminato nel 2015, quando con un comunicato stampa hanno annunciato la separazione. Belen e Stefano sono tornati insieme nel 2019, ma il ritorno di fiamma è durato veramente poco. Oggi i due hanno intrapreso strade diverse.

Belen Rodriguez, la risposta ‘a sorpresa’ della showgirl su Stefano

La Rodriguez sta cercando di voltare pagina dopo la fine della storia d’amore con De Martino. La conduttrice televisiva ha cercato di ritrovare il sorriso prima accanto a Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano, ma anche con lui la liason è durata molto poco. Adesso, invece, la Rodriguez sembra fare coppia fissa con Antonino Spinalbese, giovane hairstylist, presente anche al suo compleanno. Proprio nei giorni scorsi, la conduttrice ha festeggiato il suo compleanno in compagnia di amici e parente. In occasione dei festeggiamenti per i suoi 36 anni, un fan le ha scritto su Instagram: “Ti manca, si vede“. Il riferimento pare sia rivolto a De Martino. A sorpresa è arrivata la risposta della Rodriguez: “Ma chi? Vedete solo quello che volete vedere. I miei occhi ridono“. La Rodriguez in effetti sembrava molto serena durante la festa di compleanno ed ha più volte espresso gratitudine nei confronti della famiglia e degli amici.

Stando a quanto dichiarato dalla showgirl argentina, dunque, Stefano De Martino appartiene al passato. La conduttrice di Tu si que Vales ha definitivamente voltato pagina e adesso è pronta per viversi la sua storia d’amore con Antonino Spinalbese. Speriamo che questa sia la volta buona e che una volta per tutte la Rodriguez possa tornare a sorridere.