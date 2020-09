Durante la puntata di oggi 22 settembre di Uomini e Donne, c’è stato un momento in tensione in studio: Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire, ecco cosa è successo.

E’ andata in onda oggi 22 settembre una nuova puntata di Uomini e Donne. Tanti colpi di scena, come sempre: tra litigi e conferme d’interesse, è arrivata anche una eliminazione a sorpresa. Nel corso della puntata il corteggiatore argentino Facundo, che si è dichiarato giorni fa per la tronista Sophie, si è avvicinato a Jessica durante il ‘ballo’. Terminato, la tronista di Rieti lo ha attaccato duramente: “Volevo far fare cinque minuti di televisione a Facundo che è venuto qua a dirmi che io non interesso a nessuno. Pensa al tuo“. Le parole della giovane hanno lasciato incredula non solo Sophie, che ha deciso poi di eliminarlo, ma anche il pubblico e Maria De Filippi. Ciò che ha fatto intervenire la conduttrice è stato l’atteggiamento dell’argentino che non voleva abbandonare lo studio nonostante i numerosi inviti: ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Maria De Filippi costretta ad intervenire: “Te ne devi andare”, tensione in studio

Durante la puntata di Uomini e Donne oggi 22 settembre c’è stato un momento di ‘tensione’ che ha visto protagonista anche Maria De Filippi. La tronista Jessica, dopo un ballo, ha attaccato Facundo, il corteggiatore argentino, svelando cosa le è stato detto dallo stesso: “E’ venuto a dirmi che non interesso a nessuno” ha confessato la tronista a tutti. La rivelazione ha spinto Maria De Filippi a manifestare la sua incredulità: “Sei andato lì per dirle questo?”. Ha provato a difendersi il corteggiatore ma le sue giustificazioni non hanno convinto neanche la tronista 18enne, Sophie, che ha deciso di eliminarlo: “Sei seduto per fare l’opinionista o per corteggiarmi? Una persona così al mio fianco non la voglio neanche morta. Per me puoi andare a casa adesso”.

Quando entrambe le troniste hanno deciso di eliminarlo definitivamente, l’argentino ha provato a far cambiare idea alla giovane: “Pensaci bene“. Dopo svariati inviti a lasciare lo studio, Maria De Filippi, infastidita, è stata dura e chiara con il giovane: “Se vuoi lo diciamo anche in argentino, ma te ne devi andare”. Solo così Facundo ha salutato e lasciato lo studio. Questa una parte dello scontro pubblicata dal profilo social del dating show di Canale 5: