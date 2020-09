Can Yaman, splendida notizia: l’attore lo ha appena rivelato, ecco di cosa si tratta.

È senza dubbio l’attore del momento. Bello e di talento, Can Yaman è entrato nel cuore di milioni di fan, grazie al ruolo di Can Divit, nella soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno. In realtà, il bel turco si era già fatto conoscere dal pubblico italiano la scorsa estate, interpretando Ferit Aslan nella serie Bittersweet. La conferma del successo, però, è arrivata proprio a Giugno 2020, quando Canale 5 ha deciso di trasmettere un’altra soap che lo vede protagonista, Daydreamer per l’appunto. La serie ha collezionato ascolti record sin dalla prima puntata: merito dell’appassionante storia d’amore tra i protagonisti, Can e Sanem. E merito, senza dubbio, della presenza di Can Yaman, che è diventato un vero e proprio idolo per il pubblico. Che si chiede: quale sarà il futuro lavorativo? Ebbene, a rispondere ci ha pensato proprio l’attore, in un’intervista a Gossip e Tv. Scopriamo le novità!

Can Yaman, splendida notizia: l’attore ha appena rivelato dettagli sul suo futuro lavorativo

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento. Ex avvocato, il trentenne turco ha deciso di abbandonare la sua professione per seguire la sua grande passione, quella per la recitazione. Ma quali sono i progetti futuri per il bel Can? A rispondere è stato proprio lui, in un’intervista rilasciata a Gossip e Tv. Un’intervista nella quale spunta una splendida notizia per i fan italiani. L’attore infatti, nonostante specifichi di non essere ancora certo del futuro e di concentrarsi su quello che fa adesso, si lascia andare ad una rivelazione: “In futuro chissà, forse vengo in Italia!”. Una risposta che conferma il grande legame tra Can e il nostro Paese, dove ha una vera e propria schiera di fan. Che saranno contenti di sapere che l’attore ha confermato l’interesse di Ferzan Ozpetek per un’eventuale collaborazione: “Parliamo sempre su Whatsapp, ci chiamiamo. Entrambi abbiamo voglia di fare qualcosa insieme, di conoscerci. Non c’è ancora un nome e un progetto particolare, però la voglia c’è“.

Una bellissima opportunità per Can, che con ogni probabilità si trova solo all’inizio di una carriera ricca di successi! E a voi, piacerebbe vederlo protagonista di un film oltre che nelle romantiche serie tv? Nel frattempo, godiamoci la storia d’amore tra Can Divit e la dolcissima Sanem.