GF Vip, scatta il bacio sott’acqua a sorpresa: “Sarebbero una bella coppia”, i due concorrenti molto vicini.

La terza puntata del Grande Fratello Vip ha avuto luogo ieri sera, lunedì 21 settembre, e tantissime sono state le sorprese che hanno animato la serata. Colpi di scena hanno accompagnato la vita dei concorrenti nella casa più spiata d’Italia, che sono stati travolti da continui imprevisti. A condurre la presente stagione, come anche la precedente, Alfonso Signorini, che ha scelto come opinionisti d’eccezione Pupo ed Antonella Elia. L’edizione ha avuto un inizio molto scoppiettante, con la presentazione dei partecipanti al gioco divisi in due giorni. Ma fin da subito il reality è stato colpito da diversi imprevisti, a cominciare dalla fuoriuscita al gioco di Flavia Vento, che a meno di 24 ore dall’inizio ha deciso di abbandonare la casa. Molti inoltre sono stati gli scontri già avvenuti, in particolare a colpire il pubblico i fervori accesi tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe. Ieri sera è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip e fin da subito Signorini ha iniziato la diretta con parole forti, allacciandosi alle affermazioni pronunciate durante la settimana da Fausto Leali. Dopo diversi chiarimenti infatti l’uomo è stato squalificato, i rumors erano già elevati, dato che nel pomeriggio il televoto che vedeva Leali in gara era stato annullato. Ma non solo episodi tetri, durante la diretta è stata affrontata una prova alquanto bollente dai ragazzi e a colpire i telespettatori è stato l’avvicinamento di due concorrenti: “Sarebbero una bella coppia”, secondo alcuni utenti. Ma scopriamo nel dettaglio cos’è accaduto.

GF Vip, scatta il bacio sott’acqua tra i due concorrenti

La terza puntata del Grande Fratello Vip ha avuto un esordio davvero scoppiettante, tra rivelazioni e colpi di scena, la serata è stata animata da un turbinio di emozioni. Nel pomeriggio il televoto che vedeva Fausto Leali e Massimiliano Morra in gara era stato annullato, la scelta è avvenuta dopo che in settimana Leali aveva pronunciato delle affermazioni inammissibili. Questo episodio ha portato alla squalifica dell’uomo, dopo il grande fermento del pubblico. Una serata iniziata in modo molto duro che ha reso l’atmosfera alquanto intensa. Nella puntata di ieri molti sono stati i colpi di scena, e durante una prova alquanto bollente, ha tanto sorpreso l’avvicinamento tra due concorrenti.

Infatti, Signorini dopo aver mostrato il video del bacio fra Elisabetta Gregoraci e Miriam Catania, ha avviato una ‘prova del bacio’, davvero avvincente. Gli animi a quel punto si sono davvero accesi, e la curiosità è stata tanta. La bellissima Gregoraci è stata affiancata da Pierpaolo Petrelli, che appena saputa la notizia della prova ha subito accettato mostrando tutto il suo entusiasmo. A quel punto i due insieme in piscina, sotto l’occhio vigile di Alfonso Signorini, si sono avvicinati ed è scattato il bacio tanto atteso dal pubblico. A quanto pare molti utenti si sono espressi a favore di Pierpaolo ed Elisabetta, secondo alcuni “Sarebbero una bella coppia”. Un episodio che ha destato grande scalpore, e che ha chiuso la serata in bellezza.

