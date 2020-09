GF Vip, “Elisabetta Gregoraci mi ha rubato il lavoro”: il duro attacco arriva proprio da lei; ecco cosa è successo.

Il Grande Fratello Vip è iniziato solo da pochi giorni, ma i telespettatori si sono già appassionati alle avventure della Casa più spiata della tv. Merito del cast messo su da Alfonso Signorini, ricco di vip super interessanti. Tra questi, Elisabetta Gregoraci, splendida conduttrice e attrice, ed ex moglie di Flavio Briatore. I fan, dopo il bacio di ieri sera in piscina, già sognano la nascita di una storia tra la showgirl e Pierpaolo Pretelli. Ma, nelle ultime ore, c’è anche chi non ha avuto parole carinissime nei confronti di Elisabetta. Su RTL 102.5, un’ex gieffina ha rivelato che la Gregoraci le ha rubato il lavoro! Scopriamo di più su questa dichiarazione che non è passata inosservata.

GF Vip, “Elisabetta Gregoraci mi ha rubato il lavoro”: la rivelazione di Francesca Cipriani

“Una concorrente del GF Vip di quest’anno mi ha rubato il lavoro ed è Elisabetta Gregoraci. Dovevo condurre Made in sud nel 2012!”. Una rivelazione inaspettata, quella arrivata da un volto molto noto della nostra tv. Di chi si tratta? Di Francesca Cipriani, che ha raccontato questo aneddoto per la prima volta. A RTL, l’ex Pupa spiega che, per la sua partecipazione a Made in sud era ormai tutto pronto. Ma all’improvviso è arrivata la brutta notizia: “Mi chiamano e mi dicono che era saltato tutto. Sono scoppiata a piangere, era il sogno di una vita”.

Cosa ne pensate di questa dichiarazioni della Cipriani e, soprattutto, cosa ne penserà Elisabetta Gregoraci quando ne verrà a conoscenza? Non ci resta che attendere le prossime news! Stay tuned!