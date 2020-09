Raffaella Fico fa impazzire Instagram: l’ultimo scatto è incredibile

La bellissima Raffaella Fico, showgirl ed ex storica di Mario Balotelli, fa impazzire Instagram con uno scatto davvero incredibile. Scopriamo di che si tratta.

La splendida Raffaella Fico ha letteralmente fatto impazzire Instagram con il suo ultimo scatto, una foto davvero incredibile. Showgirl, modella e attrice, la bellissima giovane napoletana è diventata famosa per grazie alla sua partecipazione all’ottava edizione del Grande Fratello. Aveva già partecipato a diversi concorsi di bellezza, ma sul piccolo schermo ha conquistato il pubblico con il suo fascino e la sua innata eleganza. Di origine campana, Raffaella Fico si è dedicata poi alla carriera di attrice prendendo parte al film Sguardi Diversi. Si è poi cimentata come inviata per Lucignolo ed è stata una delle vallette di Colorado Caffè. La sua notorietà crebbe al punto da portarla alla partecipazione dell’ottava stagione de L’Isola dei Famosi. Non solo showgirl, ma anche modella, Raffaella Fico è stata testimonial di diverse campagne pubblicitarie e si è messa in gioco anche come cantante nel programma Tale e Quale Show. La sua vita privata è spesso stata al centro dell’attenzione per la relazione con il calciatore Mario Balotelli, da cui ha avuto una splendida bimba, Pia. Di recente, Raffaella Fico ha fatto impazzire Instagram con uno scatto incredibile. Scopriamolo.

Raffaella Fico fa esplodere Instagram: lo scatto

Raffella Fico è una giovane donna dotata di una bellezza straordinaria e di un fisico perfetto. Lunghi capelli scrussimi, grandi occhi da cerbiatta e labbra carnose, è sicuramente una delle showgirl più affascinanti e attraenti del panorama italiano. Qualche giorno fa, la dolce Raffaella Fico ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, seguito da oltre cinquecento mila follower che ha letteralmente fatto impazzire i fan. Nello scatto, la showgirl è di spalle di fronte ad una finestra e le braccia sono alzate a scostare le tende candide. Il bianco e nero la fa da padrone e fa risaltare il fisico statuario e slanciato di Raffaella Fico, vestita di una camicia chiara e senza pantaloni. I capelli corvini sono in netto contrasto con il chiarore dello sfondo e il pizzo della biancheria spicca in modo incredibile. Uno scatto che ha lasciato senza fiato migliaia di fan che si sono precipitati a ricoprirla di un mare di complimenti. Oltre trentasette mila i like conquistati dalla showgirl, che ha allegato una poetica descrizione all’immagine: “Dreaming”, ovvero “Sognando”. E possiamo dire con certezza che con questa foto Raffaella Fico ha di certo fatto sognare il pubblico che la segue e l’apprezza. Di seguito, l’immagine in questione.

Non ci resta che continuare a seguire la bellissima Raffaella Fico per scoprire quali altri scatti incredibili vorrà regalarci!