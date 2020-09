Alexandre Benalla, ex bodyguard del presidente Macron è stato ricoverato d’urgenza in rianimazione per aver contratto il Coronavirus: è grave.

Ha solo 29 anni, è un uomo d’affari ed è l’ex bodyguard del presidente francese Emmanuel Macron. Alexandre Benalla lo ricorderete sicuramente perché è stato al centro delle polemiche nel 2018 dopo aver aggredito il Primo Maggio un manifestante. Alexandre si era sottoposto al tampone e martedì sera ne ha scoperto l’esito che si è rivelato difatti positivo, stando a fonti che conoscono la sua situazione. Il giovane è stato ricoverato d’urgenza perché positivo al Coronavirus ed è stato trasportato in ambulanza dai pompieri direttamente in rianimazione presso l’ospedale Cochin a causa di un aggravamento delle sue condizioni di salute. E’ il giornale di attualità francese Le Parisien a dare la notizia.

Alexandre Benalla in rianimazione per Coronavirus

Alexandre Benalla è nato in Normandia, la sua famiglia è originaria del Marocco, precisamente del quartiere della Madeleine e sin da bambino ha sempre manifestato la sua intenzione di rivalsa. Difatti lo abbiamo poi visto al fianco del presidente Macron come suo Bodyguard. Il suo volto è noto a tutti anche per le diverse polemiche di cui è stato protagonista, infatti anche prima di trovarsi al fianco del presidente francese, Alexandre aveva avuto un incarico nello staff del ministro Aranud Montebourg; un’incarico durato poco però perché anche in quell’occasione ha fatto danni. E’ stato poi protagonista di una rissa contro un manifestante che si trovava in Place de la Contrescarpe, a Parigi. Alexandre con indosso un casco da poliziotto, nell’intento di far mantenere l’ordine aggredì il manifestante. Il caso è poi divenuto di dominio di stato perché la notizia uscì su tutti i giornali dopo che il quotidiano francese Le Monde rese pubblico il video che vedeva protagonista Alexandre intento ad aggredire l’uomo. La vicenda gli è costata una denuncia ed una sentenza in tribunale ed ovviamente anche la sospensione dal suo incarico e dalla percezione del pagamento per 10 giorni.

Diciamo che questo evento rientra in un album da collezione; infatti il giovane ventinovenne, ha già collezionato ben 6 operazioni legali. In questo momento si ritrova di nuovo sui titoli di giornale, sfortunatamente per una situazione ben più grave che riguarda le sue condizioni di salute. Seguiranno aggiornamenti.

