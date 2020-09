Ambra Angiolini ha pubblicato uno scatto su instangram mostrandosi senza trucco: al naturale incanta i social.

Da pochissimo la bellissima Ambra Angiolini ha postato sul suo profilo uno scatto in cui si mostra senza trucco, e possiamo certamente dire che al naturale è incantevole. Oltre a possedere una meravigliosa bellezza, è una donna piena di talento. A soli quindici anni debutta nel programma pomeridiano di Gianni Boncompagni “Non è la Rai”, anche allora, ancora giovanissima, era una ragazza da una grande avvenenza. La sua carriera può dirsi poliedrica, conduttrice, attrice, cantante, ha saputo misurarsi in qualsiasi ruolo e posizione. E’ diventata nel tempo una delle donne più amate e seguite, per la sua spontaneità, mostrandosi sempre col sorriso. Ha esordito nel mondo del cinema nel 2016 quando partecipò al film di Ferzan Ozpetek “Saturno Contro”, insieme ad attori di alto livello, come Luca Argentero, Stefano Accorsi e Margherita Buy. La sua interpretazione ha incantato e appassionato migliaia di italiani. La sua vita privata è stata accompagnata dall’amore per l’amato cantante Francesco Renga, i due erano molto uniti, ma non sempre le favole hanno un lieto fine e anche per loro è avvenuta la rottura dopo tantissimi anni. Ambra in seguito alla separazione con Renga ha iniziato una bellissima storia d’amore con l’allenatore Massimiliano Allegri. La donna sul suo profilo instangram aggiorna spesso i suoi follower, di recente ha postato uno scatto che ha incantato il web. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Ambra Angiolini si mostra senza trucco: la foto al natura è incantevole

Ambra Angiolini infatti ha postato una foto sul suo profilo instangram che ha letteralmente incantato i social. L’immagine ritrae la donna completamente al naturale, senza trucco. Da poco tra i personaggi più famosi è molto gettonata questa nuova mania di farsi i selfie senza make-up e l’ultima che ha deciso di seguire questa nuova tendenza è stata proprio la Angiolini. L’attrice ha così pubblicato un’immagine che ha incantato i suoi follower, mostrandosi tra le mura di casa, senza trucco, un po’ spettinata e mettendo in rilievo uno sguardo assonnato. Nonostante la bellissima attrice abbia raggiunto e superato la soglia dei 40 anni appare ancora oggi meravigliosa, come se il tempo non avesse avuto modo di scalfire il suo aspetto: un vero e proprio incanto!

