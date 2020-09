Chiara Ferragni, annuncio inatteso: “Sarà la prima volta”, ha deciso

Chiara Ferragni fa un annuncio inatteso sui social e spiazza tutti :”Sarà la prima volta”, a quanto pare ha deciso: lo ha annunciato poco fa.

Chiara Ferragni è nota a tutti per essere la prima influencer italiana di che ha ottenuto grandissimo successo. L’imprenditrice digitale di grande successo ormai è diventata icona del mondo social, la prima ad affermarsi come influencer e ad avere successo in Italia sul social di fama mondiale Instagram dove ha iniziato a lanciare le tendenza più in voga nel mondo della moda. Non a caso è uno dei personaggi particolarmente attivi sui social. Con i suoi 21 milioni di follower Chiara condivide ogni aspetto della sua vita, che si tratti di lavoro o di vita privata la giovane ama condividere tutto ciò che le riguarda. Impegnatissima con il suo lavoro da influencer la bellissima Chiara è mamma del bellissimo Leone e moglie del rapper italiano Fedez. I due si sono sposati nel 2018, tra loro è stato subito amore. Al momento si vocifera che la giovane sia nuovamente in attesa? La risposta a questa domanda non è certa dal momento che non ci sono state date notizie ufficiali. Pochi istanti fa però, Chiara Ferragni fa un annuncio inaspettato sui social.. Scopriamo di cosa si tratta.

L’influencer italiana più famosa al mondo è particolarmente seguita sui social. Sul suo profilo Instagram possiamo notare quanto la Ferragni sia particolarmente attiva e pronta a condividere innumerevoli scatti con i suoi seguaci che la seguono ininterrottamente nelle sue tante avventure. Qualche minuto fa, la giovane ha fatto un annuncio che ha un po spiazzato tutti :“Sono oltre 10 anni che frequento le fashion week e quella di questa stagione, sarà la prima a cui non parteciperò fisicamente alle sfilate per evitare luoghi affollati”. Chiara fa quindi sapere che quest’anno non parteciperà alla fashion week milanese, ma fa sapere che è in ogni caso intenzionata a supportare l’imprenditoria e la moda italiana, non a caso scrive :”Ho deciso che indosserò gratuitamente i miei look preferiti per supportare alcuni dei brand che ho nel cuore” e cita Fendi, il brand a cui la Ferragni è particolarmente affezionata.

In questo scatto postato poco fa su Instagram, Chiara Ferragni indossa già un capo firmato Fendi. La giovane fa infatti sapere che seppur non sarà fisicamente presente al grande evento, seguirà in diretta social tutti gli avvenimenti.