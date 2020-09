Nella casa del GF VIP sta per nascere un amore dopo il bacio? Pierpaolo ha fatto una clamorosa confessione: sentite cosa rivela Amedeo Venza!

La terza puntata del Grande Fratello VIP è stata davvero imperdibile: la quinta edizione sta regalando colpi di scena uno dopo l’altro e fino ad ora non ha affatto deluso le aspettative dei milioni di telespettatori amanti del reality. Sono arrivati, lunedì 21 settembre nel corso della diretta, i primi baci: per la prova settimanale quattro concorrenti si sono scambiati baci in apnea. Il primo è arrivato per Enock e Myriam Catania: nonostante il concorrente, fratello di Balotelli, abbia avuto qualche tentennamento considerato il fatto che sia fidanzato, l’atmosfera ‘giocosa’ l’ha convinto ed ha regalato un bacio sulle labbra alla sua coinquilina. Il secondo bacio è quello di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: i due concorrenti del GF Vip hanno incantato tutti i loro telespettatori con un incantevole bacio a stampo che ha fatto,e fa ancora oggi, chiacchierare tutti! Su Twitter il pubblico di Canale 5 ha commentato l’episodio: sono tantissimi i fan del reality che sognano di vederli insieme, come una coppia! Sapete l’indiscrezione appena arrivata? Riguarda proprio loro…

Grande Fratello VIP, “È molto preso da lei”: la clamorosa confessione dopo il bacio

Amedeo Venza lancia un’indiscrezione clamorosa che riguarda il Grande Fratello VIP. Il blogger inserito nel mondo dei VIP ha parlato nelle sue IG story di Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci, protagonisti di un meraviglioso bacio a stampo, scattato per gioco, che sta facendo sognare milioni di fan. “Pierpaolo ha appena confidato ai suoi coinquilini che è molto preso dalla Gregoraci e vuole provarci seriamente” sono le parole di Amedeo Venza sul suo canale Instagram. La notizia fa gioire i telespettatori del reality che hanno visto una scintilla nel bacio che si sono scambiati i due coinquilini. Nascerà un amore? Staremo a vedere…