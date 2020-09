Guai per Serena Grandi: l’attrice è stata condannata a due anni e due mesi di carcere. Ecco la notizia ultim’ora riportata dall’ANSA.

Arrivano guai per Serena Grandi. L’attrice e noto personaggio televisivo è stata condannata a due anni e due mesi di carcere con l’accusa di bancarotta. Sul portale dell’ANSA si legge che la condanna ieri in Tribunale di Rimini è di bancarotta con distrazione di beni strumentali della società Donna Serena SRL ed irregolarità sui libri contabili: due anni e due mesi di reclusione per il fallimento del ristorante a Borgo San Giuliano di Rimini aperto nel 2013. “La Locanda di Miranda” dopo un anno di gestione aveva chiuso senza pagare i dipendenti. Nel 2015 è arrivata la dichiarazione di fallimento: partì subito l’indagine da parte della Procura di Rimini. L’operazione è stata coordinata dal procuratore Luca Bertuzzi, lo stesso che ha chiesto nelle ultime ore (ed ottenuto) la condanna dell’attrice.

Guai per Serena Grandi: condannata a due anni e due mesi per bancarotta

Serena Grandi finisce in carcere: l’attrice e personaggio noto televisivo, all’anagrafe Serena Faggioli, all’età di 62 anni è stata condannata a due anni e due mesi di reclusione per il fallimento della società Donna Serena SRL. L’attrice con la società ha gestito il ristorante nel Borgo San Giuliano, ‘La Locanda di Miranda’. Il fallimento è giunto nel 2015 e dopo due anni la Grandi era stata rinviata a giudizio: la condanna è di bancarotta con distrazione di beni strumentali della società e irregolarità sui libri contabili.

Non è la prima volta che si ritrova in una vicenda giudiziaria: nel 2003 fu arrestata risultando coinvolta in una vicenda di droga, accusata di detenzione e spaccio di cocaina. L’attrice uscì prima ancora dell’inizio del processo ed ammise che l’acquisto di stupefacenti in quantità minime era destinato ad uso personale.