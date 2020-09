Ecco cosa succederà nella seconda puntata di Temptation Island in onda questa sera mercoledì 23 settembre in prima serata su Canale 5!

Andrà in onda questa sera una nuova puntata di Temptation Island: quest’anno il reality che vede protagoniste sei coppie è condotto da Alessia Marcuzzi. Sei innamorati mettono alla prova i loro sentimenti nel ‘villaggio delle tentazioni’: la presenza di tentatori e tentatrici nei rispettivi villaggi metterà in pericolo la storia d’amore dei concorrenti? Sofia ed Amedeo hanno battuto ogni record lasciando il programma insieme dopo il falò di confronto richiesto nella prima puntata dalla giovane concorrente. Restano, almeno fino ad oggi, ancora in gioco le rimanenti 5 coppie: Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Nadia ed Antonio, Carlotta e Nello, Serena e Davide. Uno dei colpi di scena di mercoledì 16 settembre è stato sicuramente il saluto della coppia composta dai due concorrenti fidanzati da 11 anni: ma cosa succederà nella puntata che andrà in onda questa sera, come di consueto su Canale 5 in prima serata? Beh, vi assicuriamo che accadrà davvero di tutto. Sono svariati i video spoiler pubblicati dal canale Instagram del programma: abbiamo visto Nello ed Antonio particolarmente tesi e nervosi, Speranza sotto choc per alcune parole dette dal suo fidanzato ad una tentatrice e Serena ‘catturata’ da un tentatore. Questa sera vedremo anche un altro falò: ecco tutte le anticipazioni!

Temptation Island, anticipazioni mercoledì 23 settembre: secondo falò di confronto, Alberto esagera

La prima puntata di Temptation Island, andata in onda mercoledì 16 settembre, è terminata con la richiesta da parte di Gennaro di incontrare la sua Anna: i due sono legati da sei anni e chi sa cosa succederà nel falò di confronto che vedremo questa sera, 23 settembre, nel corso della seconda puntata. Al napoletano non sono andate giù alcune dichiarazioni fatte dalla sua compagna e per questo motivo ha chiesto un incontro anticipato con lei: Anna accetterà?

Problemi anche per Speranza ed Alberto: la coppia di napoletani è nata 16 anni fa e non sappiamo se, con il reality, giungerà ai titoli di coda. Il 32enne, nel video di presentazione, ha spiegato che nonostante la sua relazione duri da molto tempo, non è certo che sia lei la donna giusta: da parte della napoletana c’è mancanza di fiducia e la paura di perderlo. Questi sono stati i motivi che hanno spinto i due a partecipare al programma: questa sera assisteremo a confidenze davvero forti da parte di Alberto fatte ad una tentatrice. “Io, attualmente, sto con una ragazza con il tipico carattere femminile che a me non piace. È proprio l’anti-donna per me” sono le parole che abbiamo ascoltato nel video spoiler pubblicato dal profilo Instagram del reality. La sua fidanzata, Speranza, costretta ad ascoltarlo, è apparsa totalmente sconvolta. Come reagirà?

Sempre dalle anticipazioni pubblicate da Temptation Island sui social sappiamo che qualcosina succederà anche tra Serena e Davide. Ci sono stati degli sguardi complici tra la fidanzata ed il tentatore Ettore: Davide ha visto un video in cui la sua compagna fa complimenti al giovane ed annuncia ai compagni ‘Io mi apparto con Ettore’. Cosa succederà, come reagirà Davide al comportamento della sua Serena?

Nervi tesissimi per Nello: questa sera, nella seconda puntata di Temptation Island, vedremo il concorrente letteralmente impazzito dopo aver visto alcuni video della sua Carlotta. Non sappiamo cosa ha combinato la fidanzata per suscitare questa reazione in lui: prova a sfogare facendo delle flessioni e lanciando in aria una bottiglia piccola d’acqua.

Anche Nadia non sembra comportarsi in maniera corretta nei confronti del suo Antonio: “Stasera dormo con lui” confida alla sua compagna d’avventura, Carlotta, riferendosi al tentatore: il video della confessione farà impazzire il fidanzato. Cosa succederà? Non resta che aspettare l’inizio della puntata!