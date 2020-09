Ilary Blasi sul set: spuntano le prime immagini delle serie televisiva ispirata alla sua vita con Francesco Totti, video imperdibili sul noto social

Nuovo attesissimo progetto Sky, che sta già facendo sognare i tifosi Romanisti. Arriverà infatti nel 2021 l’attesa serie tv che tratta l’autobiografia del grande Capitano, Francesco Totti. Sarà Pietro Castellitto a interpretare il ruolo dell’iconico Francesco Totti nella trasposizione televisiva, dal titolo provvisorio ‘Speravo de morì prima‘. Dedicata agli ultimi due anni di carriera del “Pupone”, la serie è il secondo progetto che Sky dedica a Totti, dopo il documentario ‘Mi chiamo Francesco Totti’, in programma alla prossima Festa del Cinema di Roma. Nel ruolo di Ilary Blasi, la bravissima Greta Scarano, che abbiamo amato e apprezzato in ‘Non Mentire’. Ilary e Totti, fanno coppia da praticamente tutta la vita e il loro amore è il sogno un po’ di tutti noi. Con le loro risate, la vita quotidiana fatta di amore, litigi, scherzi e soprattutto di comicità, perché si sa, dove ci sono loro, c’è sicuramente qualche siparietto comico.

Proprio ieri sera, la bella conduttrice ha deciso di presenziare alle riprese della serie tv e ci ha reso partecipi, attraverso delle Instagram Stories. La donna si è recata sul luogo delle riprese, dov’è stata accolta da attori e membri dello staff. I monitor erano tutti focalizzati sui due protagonisti della serie, Castellitto e Scarano, che sono saltati in sella ad una moto per sfrecciare via, il tutto mentre gli operatori riprendevano.

Ilary si è detta molto felice di come stanno proseguendo le riprese e a tratti ha eliminato l’audio della storie, forse per non farci sentire più del dovuto.

Il selfie con Scarano e Castellitto fa sognare i fan che non vedono l’ora di poter guardare il prodotto Sky, attesissimo. Inutile dirvi che l’emozione negli occhi della donna era super visibile. E noi siamo certi che la serie sarà un successo non solo Italiano, ma anche nel resto dei paesi, che conoscono la leggenda del calcio Francesco Totti.