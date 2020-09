Fedez sente dolore: arriva il ‘pronto soccorso improbabile’ di Chiara Ferragni; ecco cosa è apparso nelle stories del rapper.

Brutto colpo per Fedez. Il rapper, marito della famosa influencer Chiara Ferragni, si è rotto i legamenti del piede, durante una partita di basket a cui ha partecipato. Il rapper aveva postato numerose stories mentre giocava con vari amici, tra cui il cestista Gigio Datome. Dopo un po’, il brutto episodio: prima si è mostrato a terra, poi con le stampelle. Infine, la comunicazione della rottura dei legamenti. Una brutta notizia, che arriva proprio poche ore prima dell’uscita del nuovo singolo del rapper. Che, per tutta la giornata, si è mostrato sdraiato sul divano: “Devo stare praticamente così tutto il tempo”. Ma ad alleviare il suo dolore ci ha pensato lei, Chiara Ferragni, che ha utilizzato un metodo davvero improbabile per aiutare il marito, immobile sul divano. Ecco cosa ha messo sul suo piede al posto del ghiaccio, che era finito! Non ci credereste mai.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Fedez sente dolore: arriva Chiara Ferragni…col minestrone!

Fedez e Chiara Ferragni, si sa, sono famosi per la loro ironia e la loro simpatia. Che sono capaci di tirare fuori anche nei momenti più complicati. Come oggi, quando il rapper si è rotto i legamenti del piede, mentre giocava a basket. Uno spiacevole inconveniente, avvenuto a poche ore dall’uscita del suo ultimo singolo. Dopo l’incidente, il cantante non ha fatto altro che stare immobile, sul divano, col piede a riposo. Ad aiutarlo, la sua adorata Chiara Ferragni, che per alleviare il dolore, ha utilizzato un metodo decisamente alternativo. In mancanza del ghiaccio, Chiara ha usato… il minestrone! Le immagini sono esilaranti, date un’occhiata:

Eh si, anche in questo caso, Fedez e la Ferragni hanno dimostrato tutta la loro autoironia. E voi, cosa aspettate a seguire le avventure social dei Ferragnez sui loro profili ufficiali? Sono ricchi di contenuti interessanti e super esilaranti. Non ve ne pentirete!