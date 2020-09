Giulia De Lellis mostra le sue nuove ciabatte su Instagram: sapete quanto costano? La cifra è davvero da capogiro, ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis è sempre molto presente e attiva sui social e non ha problemi a mostrare ai fan i dettagli della sua vita quotidiana. Il suo profilo Instagram conta quasi 5 milioni di followers e lei lo tiene costantemente aggiornato, raccontando sempre tutto sul suo lavoro e sulla sua vita privata. Non mancano, infatti, video in cui Giulia parla dei suoi nuovi progetti professionali o anche delle sue giornate in generale. L’unico argomento su cui l’influencer è particolarmente riservata, è la sua vita sentimentale. Negli ultimi mesi, infatti, Giulia è finita sotto i rifettori per la rottura con Andrea Damante, ma non ha mai voluto entrare nei dettagli in merito ai motivi che hanno portato lei e l’ex tronista a questa decisione. Quello che ha detto, è solo che questo è un periodo difficile per entrambi, ma che c’è grande stima e affetto nei confronti di Andrea. Per il resto, invece, Giulia è sempre molto aperta con i suoi fan e poco fa ha mostrato loro le sue nuove ciabatte. Sapete quanto costano? La cifra vi lascerà sbalorditi!

Giulia De Lellis è sempre molto presente sui social ed è solita condividere con ifollowers tutto quello che fa. Poco fa ha deciso di mostrare ai suoi fan le sue nuove ciabatte. Si tratta di un paio di pantofole molto particolari e decisamente non comuni. Sono, infatti, di pelle e hanno un enorme fiocco e perle di vetro. Non è tutto, però, perché le ciabatte portano anche una pelliccia che avvolge il piede, rendendole calde e soprattutto ‘super stilose’. “Finalmente tornano le mie ciabatte pelose del cuore”, ha scritto Giulia nella didascalia del suo scatto su Instagram, nel quale inquadrava appunto le pantofole ai suoi piedi. Nella sua story, la De Lellis ha taggato il brand delle ciabatte. Stiamo parlando di Gucci. Un brand davvero importante e di lusso, insomma. Sapete, infatti, quanto costano le sue ciabatte? Beh, stando a quanto si apprende sul web, le pantofole di Giulia costerebbero oltre 1500 euro.

Una cifra davvero da capogiro, insomma, che dimostra ancora una volta l’enorme passione di Giulia per l’alta moda e tutta la sua attenzione ai dettagli. Cosa ne pensate voi?