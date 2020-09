Elisabetta Gregoraci racconta della sua storia con Flavio Briatore: nella casa del Grande Fratello VIP la concorrente confessa tutto alle sue amiche coinquiline.

Le luci della casa del Grande Fratello VIP sono accese già da più di una settimana: i coinquilini, concorrenti del reality, si stanno conoscendo ed iniziano a venir fuori i primi segreti, le prime confessioni. E’ nato un trio di amiche composto da Stefania, Matilde ed Elisabetta: le tre donne nel pomeriggio di ieri, 23 settembre, si sono lasciate andare a confessioni sui loro matrimoni, sulle loro storie d’amore più importanti. Stefania ha raccontato il suo incontro con l’attuale marito, Simone Gianlorenzi, rivelando di esser stata lei a fare la prima mossa. Poi la parola è passata a Matilde che ha raccontato di stare bene anche senza sposarsi. A seguire, le due concorrenti si sono rivolte ad Elisabetta incuriosite di sapere la sua storia d’amore con l’imprenditore Flavio Briatore. Ecco cosa ha rivelato la showgirl.

Grande Fratello VIP, Elisabetta Gregoraci confessa: “Ho sacrificato la mia vita per lui”

Elisabetta Gregoragi nella casa del Grande Fratello VIP ha raccontato come ha vissuto la sua storia d’amore con Flavio Briatore: il matrimonio è terminato tre anni fa e con un volto corrugato la showgirl ha rivelato le difficoltà del vivere una storia con un uomo particolare come lui. “Gestire un uomo come lui non è stato facile. In tanti momenti l’ho aiutato, ha avuto diversi momenti difficili nella sua vita. Ero una bambina, avevo 24 anni”. La concorrente ha raccontato che sin da bambina, quando aveva solo 18 anni, non dimostrava la sua età: “Non so perchè le ca**ate non le ho mai fatte, manco a 18 anni. Anche quando vivevo sola, potevo fare le marachelle, eppure no. Sono sempre stata inquadrata” ha rivelato alle sue coinquiline amiche. Elisabetta con voce malinconica ha confessato di aver rinunciato a tante cose per stare con Briatore: “Ho dovuto fare delle scelte, ho rinunciato delle cose, ho cambiato la mia vita. Ho dovuto sacrificare le mie cose per stare con un uomo così“.

Fra le tre coinquiline è nata una complicità speciale, Elisabetta ha aggiunto che ha scelto di fare questo programma per vivere un po’ di spensieratezza. E chi sa se nella casa del GF VIP il suo cuore tornerà a battere: tra lei e Pierpaolo Pretelli sembra esserci un certo feeling. E’ scoppiata una scintilla dopo il bacio che si sono scambiati per gioco: chi sa cosa succederà nel corso dei prossimi giorni!