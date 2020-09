Adriana Volpe ha litigato furiosamente per le strade di Milano con suo marito Roberto Parli: il settimanale Chi li ha beccati durante la lite, ecco cosa è successo.

Adriana Volpe è il noto personaggio televisivo che nell’ultimo anno ha fatto molto chiacchierare di sé. La donna è stata concorrente del Grande Fratello VIP: considerata una delle protagoniste dell’edizione, purtroppo ha dovuto abbandonare la casa in anticipo per via di un grave problema familiare. E’ stata subito dopo protagonista di un acceso scontro con Giancarlo Magalli: il botta e risposta è avvenuto nei rispettivi programmi o profili social. La Volpe è anche al centro della cronaca rosa per via di una presunta crisi con il marito, Roberto Parli: se ne parla dalla fine del GF VIP 4 ma da entrambi le parti non sono arrivati chiarimenti. Il settimanale Chi però li ha beccati durante un litigio avvenuto prima che la figlia, Gisele, iniziasse il suo primo giorno di scuola. Ecco cosa è accaduto.

Adriana Volpe sbotta: lite col marito mentre accompagna la piccola a scuola

Adriana Volpe ha litigato con suo marito Roberto Parli per le strade di Milano. E’ il settimanale Chi a riprenderli durante una discussione: in occasione del primo giorno di scuola della loro piccola Gisele, papà Roberto è arrivato da Montecarlo per non perdersi il momento. Qualcosa però è andato storto e la coppia ha litigato per strada, come attestano le immagini dei paparazzi pubblicate sul settimanale Chi. Adriana è piuttosto irritata e Roberto alla fine della discussione va via corrucciato: cosa sarà successo? Sarà una piccola discussione o c’è effettivamente una crisi di coppia che non riescono a superare?

La conduttrice televisiva ed ex gieffina ha sposato l’imprenditore svizzero il 6 luglio del 2008: nel 2011 è nata la loro piccola, Gisele. Ad agosto tutti i fan della coppia rimasero increduli nel vedere un post pubblicato dall’imprenditore: ballava con una giovane donna, ma chi era? E’ stato un amico di famiglia a fare chiarezza: “Non facciamo cattivi pensieri. Credo che Roberto sia legatissimo a sua moglie e in questo filmanto la ragazza credo sia sua cugina”.