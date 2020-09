Liquirizia, grande amica della salute e della bellezza: scopri perché!

Sapevate che la buonissima liquirizia è preziosa anche per la nostra salute e la nostra bellezza? Scopriamo quali sono i benefici di questa pianta.

C’è chi proprio non sa resistere e la mangia come caramella, chi la utilizza in cucina per preparare dolci, ma la liquirizia è molto, molto di più. Non tutti sanno che è ottima anche per altre sue caratteristiche, grazie alle quali si dimostra un grande rimedio naturale per tanti problemi, di salute ed estetici. Questa pianta erbacea perenne, il cui nome significa ‘radice dolce’, cresce spontanea nel bacino mediterraneo; è ricca di principi attivi come la glicirrizina, l’acido glicirrizico e alcuni flavonoidi. Essendo un antinfiammatorio, aiuta a curare la tosse; facilita la digestione perché protegge la mucosa gastrica, contrasta la gastrite e funge da blando lassativo. Non è consigliata ai soggetti che soffrono di ipertensione, alle donne in gravidanza o durante l’allattamento. Come in tutte le cose, bisogna evitarne l’abuso (molti possono essere portati ad usarla come sostituto del fumo) che potrebbe favorire ritenzione idrica, aumento della pressione sanguigna e un calo di potassio. Però, se consumata nelle giuste quantità, la liquirizia può davvero essere d’aiuto al nostro benessere. Attenzione, però. Non è finita qui! La liquirizia è amica anche della nostra bellezza. Scopriamo come.

Liquirizia, ottimo rimedio naturale contro macchie e rughe

Come anticipato, la liquirizia è preziosa anche per la cura della nostra bellezza: contenendo glabridina, è molto utile contro le macchie della pelle dovute all’avanzare degli anni. Inoltre, contrasta l’acne riducendo il sebo della pelle e, grazie alla glicirrizina con le sue proprietà ossidanti, è un ottimo rimedio naturale contro le rughe. Insomma, non è un caso che la liquirizia sia contenuta all’interno di molti prodotti cosmetici, tra l’altro il suo colore serve a pigmentare di più le creme. Importante, ovviamente, è farne un utilizzo moderato e chiedere sempre il parere al proprio medico di fiducia prima di intraprendere qualunque iniziativa.

E a voi piace la liquirizia? Sapevate delle sue importanti caratteristiche?

