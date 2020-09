Peperita è stata uno dei sedici concorrenti di Bake Off Italia, ma a causa di un infortunio ha dovuto abbandonare il programma: cosa ci ha raccontato in esclusiva per noi.

Per tutti gli appassionati di Bake Off Italia, il nome Peperita non suonerà affatto come nuovo. Scelta come una delle sedici aspiranti pasticciere, la drag queen ha saputo catturato un’immediata attenzione da parte di tutto il pubblico italiano. Purtroppo, però, il suo percorso non è andato affatto a buon fine. Una rovinosa caduta, infatti, le ha provocato un infortunio al ginocchio. E, di conseguenza, l’abbandono del programma. Insomma, un vero e proprio spiacevole episodio, c’è da ammetterlo. Ecco. A distanza di diverso tempo dall’accaduto, la redazione di Sologossip l’ha contattata in esclusiva per voi che siete i nostri più cari lettori. È proprio in questa occasione che Giacomo Luizzi, questo è il suo vero nome, si è completamente raccontato e svelato. Ecco cosa ci ha detto.

Peperita di Bake Off si racconta: ‘Il mio sogno è…’

Ciao Giacomo, parliamo un po’ della tua infanzia: com’eri da bambino? ‘Ero il classico bambino superattivo, giocherellone, simpatico, curioso (cosa che ho conservato nel tempo) e perennemente in evoluzione. Mi modificavo di continuo e questa è un’altra cosa che ho conservato nel tempo. Allo stesso tempo, però, ero un bambino affettuoso, molto presente. Amavo stare con la mia famiglia e con i miei cugini. Insomma, ero proprio un ‘compagnone’;

Peperita, cosa ti ha spinto a partecipare a Bake Off? ‘Mi sono innamorata prima della cucina salata. Poi, seguendo il suo personaggio (quello di Benedetta Parodi, ndr), mi sono avvicinato alla pasticceria. Poi è successo che, a causa di un intervento per perdere peso, nel lungo periodo a casa, mi annoiavo e ho iniziato a fare qualche dolce un po’ più impegnato. Sono tre anni che mi sono cimentata in questo mondo’;

Come ti sei sentito quando hai saputo di essere stato preso? ‘Il 12 Gennaio mi iscrivo ai casting, consapevole che non mi avrebbero mai chiamato. Dopo 10 minuti, mi è squillato il telefono ed era Bake Off che voleva provinarmi. Da lì, il resto è storia. Ovviamente, quando me l’hanno detto, inizialmente ho pensato che fosse una presa per i fondelli, poi ho capito che era tutto vero. È stato sconvolgente, comunque. Ero strafelice, anche se avevo aspettative ridotte a zero’;

Cosa significa per te la pasticceria? ‘È un modo per esprimermi. Quando prepari un dolce, devi metterci te stesso. Io quando decido di fare un dolce è perché o vengo assalito da un desiderio o inizio ad immaginarmi la forma o ho un ricordo. In quel momento, tu stai regalando una parte di te. Per me la pasticceria è un modo per comunicare anche il mio amore. È il mio mondo, insomma. Però, sempre appartenente al mio mondo drag’;

Ti mancava poco, ma sei caduto: come ti sei sentito in quel momento? ‘Ti posso garantire che ero a quattro metri dal tendone quando un cumuletto di pietre, che io pensavo fosse morbido come tutte le altre, mi ha fatto cadere, mi ha fatto girare il piede ed uscire il ginocchio. Il dolore è durato una frazione di secondo, ma poi c’è stato subito il delirio. Nessuno si poteva avvicinare a me per il Coronavirus, quindi, è stato un delirio. Però, ti dico che forse così doveva andare. Era destino. Probabilmente Bake Off quest’anno doveva avere un percorso differente’;

Hai rivelato di non essere stato bene né fisicamente e ne mentalmente: cosa ti è esattamente successo? ‘Mi è caduto il mondo addosso perché io stavo realizzando un mio sogno. Mi sono sentito derubato. Quando il dottore mi ha detto che non potevo proseguire, sono caduto in una depressione totale. Perché finché ero lì, anche con la gamba ingessata, ero tranquillo. Quando sono tornata a casa, però, ho iniziato a fare i conti con i fantasmi. Anche perché mi dovevo preparare a quello che sarebbe successo dopo: al bello e al brutto del dopo. Fino a quando, il mio fisioterapista mi ha detto una frase che mi ha smosso. Ed, anche questa volta, ne sono uscito fuori’;

Come ti vedi tra dieci anni? ‘Io spero di vedermi esattamente come sono adesso: soddisfatto, felice, realizzato, con una vita quasi perfetta. Ho accanto un compagno meraviglioso, ho degli amici splendidi. Faccio un lavoro che mi piace tantissimo, faccio un secondo lavoro che mi appassiona tantissimo. Ecco, mi immagino con un programma tutto mio in cui cucino in drag: questo è il mio sogno adesso’.

Com’è stata l’esperienza a Bake Off?

Peperita, se dovessi descrivere i giudici di Bake Off con un aggettivo? ‘Clelia è assolutamente la persona più dolce del mondo. È pazzesca. Damiano è tosto, ma è una persona che trasmette la sua estrema passione per la pasticceria, la trasmette talmente tanto che ti fa capire che sarà tosto conquistarlo. Knam, invece, è il re del cioccolato, bisogna dire altro? Lui ti guarda e le viscere si sciolgono. Csaba, infine, l’ho vista per una frazione di secondo (lei era la sorpresa della prima puntata, ndr)‘, quindi non ti so dire nulla, tranne che ha un sorriso disarmante, ti tranquillizza’;

Invece di Benedetta Parodi? ‘Benedetta, invece, un angelo. È una persona dolcissima; una grandissima professionista, è molto presente e follemente innamorata del suo lavoro e lo trasmette anche solo per come si comporta con i concorrenti. È molto materna. E con me lo è stata particolarmente’;

Che rapporto hai instaurato con i tuoi compagni? ‘Siamo una famiglia: questo è il bello di Bake Off. Ti posso dire che in qualunque posto dell’Italia andrò, avrò sempre qualcuno disposto ad abbracciarmi e a salutare, perché ci vogliamo davvero bene’;

C’è un tuo preferito? ‘Monia. Io la considero mia sorella. Io per lei scalerei le montagne, perché è una delle persone più belle che ho mai incontrato. Nessuno me la deve toccare. Il tutto è iniziato dopo una sua battuta acida in ascensore. Poi ci siamo messi a parlare e non ci siamo staccati più. Lei, quando io sono caduto, era completamente in panico e si è lanciata subito su di me. Quindi, per me lei dovrebbe vincere anche le europee. Lei è una super mamma, super sorella, super moglie, una super figlia e una super pasticciera. Io tifo lei per tutta la vita’;

Ovviamente, non svelare nulla: ma il nome del vincitore corrisponde a quello che ti ero prefissato in testa? ‘Io non so nulla su questo. Però, per me dovrebbe vincere Monia’;

Se ti chiedessero di partecipare nuovamente, cosa faresti? ‘Vado adesso. Mi trasferisco e monto io il tendone. È stato un peccato, anche perché io avevo una missione: far conoscere il mondo drag a tutta l’Italia. Io voglio far capire che noi esistiamo, che siamo tante cose e che possiamo stare in tv’.

Insomma, la simpaticissima Peperita di Bake Off Italia, da come si può chiaramente leggere, ha le idee molto chiare sul suo futuro e, soprattutto, sui suoi prossimi obiettivi. Noi, quindi, gli facciamo i nostri più sinceri auguri affinché tutto questo possa realizzarsi il più presto possibile! Forza!

