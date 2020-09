Stasera, venerdì 25 settembre 2020, andrà in onda la quarta puntata del GF VIP 5: ecco tutte le anticipazioni

Questa sera andrà in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip, reality show in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia. Nonostante siano passati solo dieci giorni dall’inizio del programma, è già successo di tutto nella casa più spiata d’Italia. Flavia Vento ha deciso di abbandonare il programma dopo nemmeno ventiquattro ore, Fausto Leali è stato squalificato per alcune frasi ritenute razziste, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, ex compagni, covano un segreto, prime lite, prime amicizie e soprattutto prime nomination. Il televoto della scorsa puntata è stato sospeso per la squalifica di Leali, che era in nomination insieme a Massimiliano Morra. Chi sarà invece l’eliminato della quarta puntata tra lo stesso Morra (ancora al televoto), Franceska Pepe, Fulvio Abbate e Matilde Brandi? Lo scopriremo stasera su Canale 5 a partire dalle 21:20.

Anticipazioni GF VIP stasera: cosa accadrà nella quarta puntata?

Tutto pronto per il quarto appuntamento del Grande Fratello Vip. Oltre a scoprire chi sarà l’eliminato della puntata, ci saranno sicuramente nuovi e scottanti dettagli sulla vicenda che ha visto coinvolti Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, entrambi attori ed ex fidanzati. Il loro caso è stato denominato “Ares Gate” e vedrebbe immischiati altri personaggi del mondo dello spettacolo. Massimiliano e Adua ne hanno parlato in settimane, le telecamere del Grande Fratello – sempre accese – hanno ripreso tutto e questa sera non potranno esimersi dal racconto. Sapremo inoltre se Flavia Vento farà il suo ritorno nella casa più spiata d’Italia. Nei giorni scorsi era circolata l’indiscrezione che la concorrente, ritiratasi dal reality show, potesse ritornare in gioco ad una sola condizione: portare con sé i suoi amati cagnolini. La showgirl nei giorni scorsi ha scritto sui social: “Mi hanno fatto un grande regalo“. Ci saranno inoltre grandi sorprese, che probabilmente vedranno coinvolti, oltre ad alcuni nominati, anche Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta. Infine ci saranno le nuove nomination, che decreteranno il televoto settimanale. Chi saranno i preferiti del pubblico? Chi invece i più nominati dal gruppo? Ricordiamo che i preferiti del pubblico saranno immuni dalle nomination. Un vantaggio molto importante.

L’appuntamento è per stasera a partire dalle 21:20 su Canale 5. A condurre la quarta puntata del Grande Fratello Vip ci sarà ovviamente Alfonso Signorini, accompagnato in questa splendida avventura da due opinionisti speciali, Pupo e Antonella Elia.