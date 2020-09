GF Vip, ‘incidente’ in salotto: è successo durante le prove di ballo; la concorrente ha rischiato di farsi male.

Il GF Vip 5 è iniziato solo da qualche settimana, ma nella Casa più spiata della tv è successo già di tutto. Tra ritiri, squalifiche e primi flirt in corso, l’avventura dei ‘vipponi’ nel reality è entrata già nel vivo. E non sono mancati piccoli ‘incidenti’, che in breve tempo sono diventati virali. Come quello accaduto a Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, durante le prove di ballo in salotto. Intenta a fare la famosa ‘presa dell’angelo’, la concorrente sta per cadere…rischiando di farsi male, sul serio. Diamo un’occhiata alle immagini.

Grande Fratello Vip, ‘incidente’ in salotto per Guenda: è successo durante le prove di ballo

È tempo di ballare, nella Casa del Grande Fratello Vip! I ragazzi si preparano ad affrontare la consueta prova settimanale, che stavolta riguarda proprio da danza. E non una qualsiasi! Ma i ‘balli proibiti’ di Dirty Dancing! A guidare il gruppo ci pensa Matilde Brandi, che ha mostrato a tutti come eseguire correttamente la famosa presa dell’angelo, onde evitare di cadere e farsi male. Non tutti, però, hanno recepito velocemente! Guardate un po’ cosa è accaduto a Guenda:

Eh si, il video è diventato virale in pochissimo tempo! Guenda rischia di cadere…e di farsi anche male, essendo in prossimità della parete. Ma per fortuna il tutto si è concluso tra sorrisi e risate.

La domanda, adesso, è: riusciranno i vipponi a diventare perfetti ballerini in poco tempo? La prova si avvicina sempre di più, mancano solo poche ore alla prossima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini! Ma siamo certi che, con i consigli della prof Matilde, tutto andrà per il meglio. Noi non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà durante la lunga diretta di questa sera. Appuntamento su Canale 5 a partire dalle 21.30! La Casa più spiata della tv vi aspetta!