Giorgia Palmas e Filippo Magnini oggi sono diventati genitori della piccola Mia: arriva l’annuncio social : “Sei vita pura..”

Qualche mese fa avevano svelato il sesso del bebè ed oggi 25 Settembre 2020, Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono diventati genitori. E’ nata la piccola Mia. Sembra ieri che la coppia ha annunciato l’arrivo della loro bambina, ed oggi invece siamo qui ad annunciarvi il lieto evento. Era stata Giorgia qualche mese fa a fare sui social qualche mese fa lo splendido annuncio in un dolcissimo post su Instagram, dove ha condiviso con i suoi followers la notizia che le ha fatto subito battere il cuore. Giorgia è già mamma della primogenita Sofia, nata dalla relazione con Davide Bomdardini. Con Filippo Magnini l’ex velina sarebbe dovuta convolare a nozze, ma causa Coronavirus i preparativi sono stati rimandati. Ma non è stato un problema perché a soccombere alla notizia delle nozze posticipate ne è arrivata immediatamente un’altra che ha mandato al settimo cielo la coppia! Giusto un’ora fa, la bellissima Giorgia ha dato sui social il benvenuto alla piccola Mia, la nuova arrivata in famiglia.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini oggi genitori: è nata la piccola Mia

3,670kg di Amore Puro. A comunicarlo ai quasi 2 milioni di followers è stata proprio lei Giorgia con un emozionante post su Instagram tramite il quale da il benvenuto alla dolcissima Mia. Oggi Giorgia Palmas e Filippo Magnini esplodono di immensa gioia per essere diventati genitori di Mia. Su Instagram infatti Giorgia riserva a Mia parole davvero dolcissime. E’ descrivendo quanto sia stato meraviglioso per lei portarla in grembo per 9 mesi, che Giorgia accoglie sul suo petto la sua piccola. E’ descrivendo come si sono sentiti lei ed il suo compagno Filippo ad attraversare i 9 mesi in cui l’hanno tanto immaginata e sognata, che i neo genitori stringono oggi per la prima volta le mani ed incrociano gli occhi della loro dolce Mia :”Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai desiderare”.

Parole dolcissime per quel piccolo batuffolino che ha già rapito il cuore di mamma, papà e della sorellina Sofia.

Immediatamente sono arrivati innumerevoli likes e commenti per fare le congratulazioni alla coppia per l’arrivo della loro prima bambina e per dare il benvenuto a Mia. Anche noi vogliamo contribuire a fare un grande augurio a Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Benvenuta al mondo Mia.