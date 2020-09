Il GF Vip regala sempre grandi emozioni e in questo caso la protagonista è Stefania Orlando in piscina: il costume contiene a stento le sue forme, scena esplosiva!

Il GF Vip è garanzia di grandi emozioni e colpi di scena, come accaduto per l’episodio che ha visto protagonista il cantante Fausto Leali contro cui si è scagliato perfino il grande Maurizio Costanzo. La protagonista che, in queste ore, ha catalizzato l’attenzione all’interno della casa, tuttavia, è la bellissima conduttrice Stefania Orlando con un tuffo in piscina che ha rivelato le forme perfette del fisico statuario e la foto esplosiva ha subito mandato in visibilio i social. Fin dal suo arrivo alla casa del GF Vip, Stefania Orlando si è ritrovata al centro di una polemica scatenata da Antonella Elia, tanto che il marito della conduttrice è intervenuto in proposito. Per fortuna, il clima si è rasserenato e la famosa showgirl (oltre che conduttrice è anche attrice e cantautrice) ha potuto rilassarsi e godersi fino in fondo questa splendida e straordinaria esperienza. Dotata di una grande bellezza e di un fascino senza tempo, Stefania Orlando ha conquistato il pubblico per la sua dolcezza, ma anche per la forma fisica esplosiva messa in risalto dal costume che ha scelto per rilassarsi nella piscina del GF Vip.

GF Vip, Stefania Orlando esplosiva: i social in delirio

La magnifica Stefania Orlando, seguita su Instagram da quasi duecento mila follower, è dotata di un’eleganza ammirevole e di un fascino indiscusso. La conduttrice è una delle donne più belle che hanno fatto il loro ingresso nella casa del GF Vip. L’ultima immagine catturata dalle telecamere della casa mostrano una Stefania Orlandi davvero esplosiva, appena riemersa dalle acque della piscina. Capelli gettati indietro, trucco accennato, un sorriso luminoso e un costume che contiene a stento le sue splendide forme: la conduttrice ha conquistato i social e catalizzato l’attenzione dei fan. Una donna dal grande talento artistico, l’innegabile cultura e dotata di un fisico statuario e un volto angelico che bucano lo schermo. Curiosi di vedere la foto di cui parliamo? Eccola.

Una meraviglia della natura, la nostra Stefania Orlando, che è sicuramente una dei concorrenti più apprezzati di questa edizione per la sua grande capacità di adattarsi alla situazione e mantenere la calma anche nei momenti più caotici. Un punto di riferimento, una donna di immensa grazia e bellezza.