Alessandra Amoroso, abito mini e sensuale: gambe in bella mostra e balletto super insieme agli amici, il video è imperdibile

E’ stata una delle grandi protagoniste di questa estate, con il suo tormentone ‘KARAOKE’ insieme ai Boombdabash. La cantante salentina è riuscita ancora una volta a scalare la vetta delle principali classifiche musicali. La donna raccoglie un successo dietro l’altro e il suo seguito è sempre più ampio. Sono sempre più infatti i suoi seguaci, non solo musicalmente, ma anche sui social. La Amoroso è infatti seguitissima su Instagram, dove spesso e volentieri condivide scatti della sua vita quotidiana, ma non solo! Oltre ad essere una cantante fantastica, negli ultimi anni diventata anche un’icona di stile, seguitissima dalle più giovani. I suoi look sbarazzini e sempre alla moda, sono molto apprezzati ed è impossibile non notare tutti i commenti di apprezzamento che riceve sotto le fotografie. I vestiti che indossa, le scarpe e anche le acconciature, sempre diverse e alla moda, l’hanno resa un vero e proprio sex symbol.

Alessandra Amoroso, abito mini: gambe in bella mostra e balletto super

Quest’anno non era la prima volta che la cantante uscita dal talent show più famoso di sempre collaborava con il gruppo salentino dei Boombdabash. I due avevano infatti collaborato anche lo scorso anno per un brano intitolato proprio ‘Mambo Salentino’. Anche questo aveva ricevuto un enorme successo e la cantante era salita alla ribalta di tutte le classifiche Italiane. Inutile dirvi che ad oggi è tra le cantanti italiane più apprezzate del panorama musicale.

Solo qualche giorno fa ha deciso di condividere con tutti i suoi followers un video davvero molto particolare. La donna appare infatti accerchiata da un gruppo di amici, tutti pronti per scatenarsi a ritmo di musica. Peccato che la musica non ci sia e sia proprio la cantante ad esibirsi in una versione a cappella della sua ‘Karaoke’. Voce incredibile e potenza stratosferica, la rendono una cantante incredibile. Nel video indossa un mini abito floreale, molto sensuale e anche molto corto. L’abito le dona particolarmente e mette in bella mostra le gambe sexy e scolpite dalla tanta attività fisica. Il video è davvero imperdibile e non solo canta, ma si esibisce anche nella coreografia della canzone, ideata dalla maestra Veronica Peparini e dal compagno Andreas Muller, entrambi facenti parte della scuola di Amici di Maria De Filippi.