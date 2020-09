Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa, è stata ospite di Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso: la giovane ha parlato del suo papà condannato e di come sta vivendo oggi la ‘relazione clandestina’ tra il padre e Sara Calzolaio.

Ieri sera, 27 settembre 2020, è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. La conduttrice Mediaset ha ospitato tanti personaggi noti dello spettacolo e non solo: tra i presenti in studio anche la figlia di Roberta Ragusa, Alessia Logli. La sua mamma è sparita tragicamente nel lontano 2012 ed ancora oggi non si conosce la verità su quanto accaduto: Antonio Logli, marito di Roberta e papà di Alessia, è condannato a 20 anni per omicidio. Il movente dell’omicidio sarebbe stata la relazione di Antonio con Sara Calzolaio, una giovane di 37 anni di cui Logli si innamorò alcuni anni prima della scomparsa. Alessia ha raccontato tanto della sua famiglia ieri sera a Live: sentite le sue parole.

Roberta Ragusa, la figlia Alessia Logli a Live Non è la D’Urso: “Papà è innocente”

La sua mamma è scomparsa quando aveva 11 anni: nel 2012 Roberta Ragusa è scomparsa lasciando un enorme vuoto. Sua figlia, Alessia Logli, è stata ospite di Barbara D’Urso nello studio di Live non è la D’Urso ieri sera, 27 settembre, ed ha raccontato di sé e della sua famiglia. “Mi sono messa addosso una corazza. nizialmente mi sono appoggiata a mio papà, mi ha aiutato a crescere e maturare ,come i miei nonni e i mie amici che mi hanno sempre sostenuto. Credo fortemente nella sua innocenza, credo sia un errore. Ho fatto mille pensieri, è impossibile sapere dove sia mia madre” ha confessato Alessia.

Il suo papà, condannato a 20 anni di carcere per omicidio, sposerà Sara Calzolaio, la donna di cui si innamorò poco prima della scomparsa della moglie. La giovane 19enne ha raccontato cosa accadde quando seppe della relazione clandestina: “Papà l’ha fatta avvicinare piano, perché quando ho scoperto che lei, che era la nostra tata, era la sua amante, ho reagito male. Sono stata delusa, è stato scorretto. Inizialmente non è stato facile, poi si passa oltre. L’ho iniziata a conoscere sotto un altro punto di vista, mi è stata accanto, è stata la mia figura femminile di riferimento. Le voglio bene, sono felice delle nozze. Senza papà la vita è più dolorosa di prima. Lo posso vedere solo in videochiamata per via del Covid”.

Alessia crede che sua mamma non sia morta: finchè non avrà la verità non si rassegnerà. C’è stato un momento di grande commozione in studio nel quale anche Barbara D’Urso ha parlato di sua mamma che non c’è più con la voce rotta dal pianto.