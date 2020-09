Paolo Brosio ha avuto il Coronavirus, la notizia ufficiale è stata confermata proprio da lui tramite i social: il racconto della sofferenza.

Paolo Brosio avrebbe dovuto essere uno dei concorrenti di questa edizione del GF Vip, ma il suo ingresso nella casa era stato rimandato a causa di problemi di salute che lo avevano costretto in ospedale e lui stesso aveva fatto un toccante appello. Ad oggi, proprio da Paolo Brosio arriva la conferma ufficiale: ha avuto il Coronavirus. Il giornalista ha affidato ad un post di facebook il racconto della sofferenza patita spiegando di trovarsi ancora in isolamento in ospedale. Tuttavia, proprio nel giorno del suo compleanno è arrivata la buona notizia: l’ultimo tampone di Paolo Brosio è negativo al Coronavirus. Sarebbe, dunque, ormai guarito e il giornalista ha esternato tutto il suo entusiasmo e la sua gioia, asserendo di non aver mai perso la fede nonostante i momenti drammatici. La sua speranza è ancora quella di poter entrare ufficialmente come concorrente al GF Vip.

Coronavirus, Paolo Brosio: la sofferenza patita e quella a cui ha assistito

Paolo Brosio, dopo una serie di tamponi e un lungo calvario, è finalmente risultato negativo al Coronavirus. Il giornalista ha voluto ringraziare le persone che lo hanno sostenuto e spiega che, dopo un ulteriore tampone, se il risultato sarà sempre negativo, potrà finalmente essere dimesso. Le parole di Paolo Brosio sono servite anche a spiegare quanta sofferenza provino le persone che contraggono il virus, come lui stesso ha dichiarato, vedendo persone star male accanto a lui o addirittura perdere la vita. Un momento molto difficile nella vita del giornalista, che non ha potuto fare il suo ingresso al GF Vip ma che ha seguito comunque il programma dall’ospedale, poiché ricoverato. Paolo Brosio tuttavia non dispera e si augura che terminata questa brutta parentesi, potrà varcare la soglia della casa più spiata d’Italia e lasciarsi il Coronavirus alle spalle. Al momento, non ci sono ancora dichiarazioni dalla produzioni, nessuna conferma che questo ingresso avverà.

Non ci resta che aspettare un annuncio ufficiale per sapere come evolverà la situazione.