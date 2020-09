GF Vip, “Mi serve l’aiuto di Dio”: Paolo Brosio preoccupa il pubblico dopo la sua assenza al Grande Fratello Vip.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha avuto inizio la settimana scorsa, il reality vede la conduzione di Alfonso Signorini, accompagnato da due opinionisti d’eccezione, Pupo ed Antonella Elia, un trio che si è già rivelato davvero scoppiettante. Un inizio molto entusiasmante, toccato da diversi colpi di scena e imprevisti inaspettati. Diversi scontri sono avvenuti già nella prima diretta, tra Tommaso Zorzi e la contessa Patrizia De Blanck, dopo che l’uomo ha pronunciato nei confronti della donna parole poco apprezzate ‘Contessa decaduta’. La risposta della De Blanck non si è fatta di certo attendere. Ma nonostante questo battibecco, abbiamo visto fin da subito che fra i due è ritornato il sereno, anzi insieme i concorrenti si sono mostrati molto affiatati, altro che screzi. Durante le prime due puntate sono stati presentati i concorrenti in gara, divisi nei due rispettivi giorni. Ma un imprevisto ha colpito uno dei partecipanti, ossia Paolo Brosio, che doveva fare il suo ingresso venerdì 18 settembre insieme agli altri, ma così non è stato. Infatti, Alfonso Signorini ha spiegato che l’uomo ha avuto dei problemi di salute. Scopriamo nel dettaglio cos’è successo.

GF Vip, Paolo Brosio preoccupa il pubblico dopo l’assenza nel reality

Lunedì 14 settembre è iniziato il Grande Fratello Vip, la nuova edizione è anche stavolta condotta dal bravissimo Alfonso Signorini, che riesce sempre a tenere alta l’attenzione dei telespettatori. Le prime due dirette sono state accompagnate dalla presentazione dei concorrenti in gioco, pronti per fare il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Molti sono state le novità e anche diversi imprevisti. Infatti, venerdì 18 settembre insieme agli altri partecipanti doveva fare la sua entrata Paolo Brosio, ma così non è stato. Alfonso Signorini ha dichiarato in diretta che l’uomo ha accusato dei problemi di salute ed è stato ricoverato in ospedale.

Al momento il suo ingresso in casa sembra essere stato rimandato e non si sa con certezza quando possa Paolo Brosio partecipare al reality. Ovviamente, dopo che la notizia è stata resa nota, molti utenti e il pubblico da casa si son chiesti cosa fosse successo al giornalista. Ad attenuare la preoccupazione dei fan dell’uomo è stato proprio il diretto interessato, che facendo da tramite col suo amico Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha dato maggiori informazioni sui suoi problemi di salute: “Momento non facile. Ce la farò con l’aiuto di Dio e dei medici”, ha spiegato amareggiato Paolo Brosio all’amico. Quest’ultimo ha anche voluto ringraziare tutti coloro che hanno avuto un pensiero per lui e che si sono tanto preoccupati. Al momento non abbiamo maggiori informazioni al riguardo, non avendo lasciato il giornalista ulteriori messaggi, la causa del suo malessere fisico non è stato rivelato e tanti sono i dubbi sorti nelle ultime ore. Il pubblico resta in attesa di vedere Paolo Brosio varcare quella porta rossa tanto agognata e non possiamo fare altro che sperare insieme ai telespettatori che il giornalista possa fare il suo ingresso da gran trionfatore.

