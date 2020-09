Pupo, avete mai visto la sua mamma? Spunta un video inedito sui social

Pupo è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del GF Vip, ma avete mai visto sua mamma? Spunta un video social davvero inedito.

Così come l’anno scorso, anche per la quinta edizione del GF Vip, Pupo è uno dei suoi protagonisti indiscussi. Fedele braccio destro di Alfonso Signorini ed ‘amico di poltrona’ di Antonella Elia, il famoso cantante non perde mai occasione di poter dire la sua opinione. E, perché no, anche a lasciarsi andare a racconti che riguardano la sua vita privata. Impossibile, infatti, dimenticare a tal proposito di quando, letteralmente emozionato e provato, il buon Ghinazzi ha parlato dell’ottimo rapporto con i suoi figli. E di quanto, nonostante la sua situazione poliamorosa, non abbia mai fatto mancare loro un tenero abbraccio o qualsiasi dimostrazione di affetto. Insomma, un padre davvero d’oro, c’è da ammetterlo. E come figlio, invece, com’è stato? Ovviamente, non possiamo darvi una risposta certa. Piuttosto, la domanda che vogliamo farvi è un’altra: avete mai visto la mamma di Pupo? No? Tranquilli, ci pensiamo noi! Alcuni giorni, in occasione del suo compleanno, il famoso Enzo Ghinazzi ha condiviso un video social davvero inedito. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamolo insieme.

Pupo, avete mai visto sua mamma? Il video con il suo più grande amore

Sempre molto attivo sul suo canale social ufficiale, qualche giorno fa, Pupo ha condiviso un video inedito in cui si mostra in compagnia di sua mamma. Come dicevamo precedentemente, noi sappiamo davvero tutto della vita sentimentale e privata del famoso cantante, ma voi avete mai visto sua madre? Da quanto traspare da questo video condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, sembrerebbe proprio che tra Enzo Ghinazzi, questo il suo nome d’origine, e la dolcissima donna ci sia un rapporto davvero stupendo. Anche perché, parliamoci chiaro, si è sempre detto ‘chi ha la mamma e ricco e non lo sa’. E lo sa bene il simpaticissimo opinionista del GF Vip. Che non soltanto, in occasione del suo compleanno, ha deciso di trascorrere una giornata in compagnia della sua mamma, ma l’ha anche presentata ai suoi sostenitori come ‘il suo più grande amore’. ‘Io vi auguro nella vita di provare un amore grande quello vero che c’è tra me e mia mamma Irene. Noi abbiamo ballato sulle difficoltà della vita’, ha detto Pupo in questo tenerissimo video in compagnia di sua madre in occasione del suo sessantacinquesimo compleanno.

In questa foto riproposta in alto, si vede chiaramente Pupo in compagnia della sua ottantasettenne mamma Irene. Insomma, un dolcissimo e tenerissimo quadretto di famiglia, c’è da ammetterlo.

