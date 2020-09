A Tu Si Que Vales, la conduttrice argentina Belen Rodriguez è stata vittima di un incidente.. si ma Hot, la gonna si alza.. :”Si è visto qualcosa?”

Sabato 26 Settembre è andata in onda su Canale 5 la terza puntata del talent show Tu Si Que Vales. Tanti personaggi sono arrivati sul palcoscenico del talent per sottoporsi al giudizio della giuria composta da Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, ed al voto della giuria popolare di cui si fa portavoce la bellissima Sabrina Ferilli. Conduttrice del programma è lei, Belen Rodriguez insieme a Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni. Ad infiammare il palcoscenico Mediaset di Tu Si Que Vales è stata proprio Belen Rodriguez, che è rimasta vittima di un incidente hot. Scopriamo cosa è successo, vi raccontiamo tutto nel dettaglio e soprattutto diteci se tutti voi lo avete notato.

Al terzo appuntamento con Tu Si Que Vales non sono mancate esibizioni che ci hanno lasciati davvero a bocca aperta, come quella del piccolo Alessandro, oppure quella che ha visto in azione il duo comico che ha fatto divertire il pubblico ed i telespettatori. Sotto i riflettori però c’è lei, che in un minidress bianco e tacco a spillo entra in studio la bellissima conduttrice Belen Rodriguez con la sua bellezza incanta i presenti ed il pubblico da casa, e non passa assolutamente inosservata. La showgirl argentina è rimasta vittima di un incidente.. Voi lo avete notato? Invitata dall’aspirante ballerino Vito Scavo ad esibirsi insieme a lui in una serie di balli latini, la conduttrice Belen Rodriguez è stata vittima di uno spiacevole imprevisto, ma non finisce qui perché la Rodriguez è anche vittima di un incidente hot.

Infatti l’ex moglie del ballerino e conduttore Stefano De Martino, è costretta con una mano a trattenere il suo mini abito, che mentre balla..sale su e mette in mostra le sue sinuose forme. La bella conduttrice argentina infatti si rende conto del piccolo incidente ed esclama :”Si è visto qualcosa?” – subito dopo torna a sedersi. E voi avete notato questo piccolo incidente?