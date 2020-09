Nel corso della terza puntata di Tu si que Vales si è verificato uno spiacevole imprevisto per Belen Rodriguez: cos’è successo.

Una terza puntata di Tu si que Vales davvero magica, c’è da ammetterlo. Anche per Belen Rodriguez, ovviamente. Che, con il suo mini dress bianco, ha incantato, ancora una volta tutti i telespettatori del programma. Ma non solo. Proprio nel corso del terzo appuntamento, purtroppo, la showgirl argentina è stata la protagonista di uno spiacevole imprevisto. Ovviamente, non è successo affatto nulla di grave o di preoccupante, sia chiaro. Fatto sta che, nel bel mezzo di un’esibizione, l’ex moglie di Stefano De Martino è stata colta da un vero e proprio inconveniente. Ma cos’è successo esattamente? Ovviamente, vi racconteremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, insieme ad un talento salito sul palco di Tu si que Vales, la bellissima Belen è stata la protagonista di un imprevisto non affatto da poco. Ecco tutti i dettagli.

Tu si que Vales, imprevisto sul palco per Belen: cos’è successo

Sembrerebbe proprio che il terzo appuntamento di Tu si que Vales sia stato ad hoc per una serata davvero imperdibile. In effetti, proprio nella puntata andata in onda Sabato 26 Settembre, sono avvenuti numerosi colpi di scena. A partire, quindi, dall’imperdibile esibizione del piccolo Alessandro. Fino alla vera e propria prova di coraggio di Kevin Quantum e alla divertentissima esibizione dei ‘Naked Lunch’. Ma credete che sia finita qui? Nient’affatto! Subito dopo i due comici che si sono esibiti completamente senza veli, ha fatto il suo ingresso in studio il simpaticissimo Vito Scavo che si è esibito in un abilissimo ballo con Belen Rodriguez. Ecco, è proprio in questo momento che l’argentina è stata colta da un imprevisto davvero incredibile. Nulla di grave, come dicevamo precedentemente. Tuttavia, mentre ballava e si divertiva, sembrerebbe che la scarpa della conduttrice le abbia provocato un po’ di problemi. Tanto che, dopo un piccolo inciampo, si è fermata e si è rimessa a posto.

Insomma, così come la prima puntata, anche per il terzo appuntamento di Tu si que Vales, Belen Rodriguez è stata colta da un imprevisto. Fatto sta che, nonostante l’inconveniente, si è immediatamente messa in carreggiata.

