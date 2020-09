Amici, ricordate Susy Fuccillo detta settima edizione? Come è diventata oggi l’ex ballerina del talent show di Maria De Filippi.

È il talent show più longevo della nostra tv. Si, parliamo proprio di Amici, la trasmissione di Maria De Filippi che, quest’anno, è giunto alla ventesima edizione! Sono davvero tanti i concorrenti che, nel corso negli anni, hanno riempito i banchi della famosa scuola di canto e ballo. Ma qualcuno è rimasto nel cuore dei fan più degli altri. Ricordate la bellissima Susy Fuccillo? È stata una delle ballerine della settima edizione dello show, molto amata da Garrison, ma non tantissimo dalla Celentano! Siete curiosi di scoprire come è diventata adesso? Diamo un’occhiata alle sue immagini Instagram!

Era una delle ballerine della settima edizione di Amici, supportata da Garrison, un po’ meno dalla maestra Alessandra Celentano! Parliamo di Susy Fuccillo, una delle concorrenti più amate della trasmissione di Canale 5. A distanza di tanti anni dalla esperienza in tv, come è diventata Susy? Ebbene, l’ex concorrente del talent è, innanzitutto, una splendida moglie e mamma! Nel 2015 ha sposato Salvatore e dal loro matrimonio sono nate Cristiana e Giordana: quest’ultima, è nata ad aprile di quest’anno. Una famiglia magnifica, quella di Susy e Salvatore, che si mostrano spesso insieme sui social, felici e sorridenti. E anche per quanto riguarda la carriera, Susy ha avuto un grande successo: è molto famosa nel campo degli eventi e della moda: ha anche una linea di abbigliamento tutta sua, dal nome Bereshift. Diamo un’occhiata ad alcune immagini postate dalla Fuccillo sul suo Instagram:

Eh si, di recente Susy ha anche rivoluzionato la sua chioma, sfoggiando treccine afro. Vi piace il suo nuovo look?

Che dire, gli anni passano, ma Susy è meravigliosa come sempre! E voi, ricordate il suo percorso ad Amici? Nel frattempo, si lavora già per la nuova edizione del talent, che si preannuncia ricca di novità, soprattutto per quanto riguarda i prof di canto! Non vediamo l’ora di scoprire tutto su Amici 2020!