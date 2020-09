Il ballerino Raimondo Todaro ritorna sulla pista di Ballando con le stelle? L’indizio è stato postato sui social poche ore fa.

Sono andate in onda solo due puntate di Ballando con le Stelle, l’amatissimo programma in onda su Rai 1 e condotto dalla bellissima Milly Carlucci. Dopo i diversi rinvii a causa dei diversi tamponi positivi al Coronavirus del maestro Samuel Peron e del concorrente Daniele Scardina, finalmente Ballando ha fatto il suo esordio. Ma, dopo la prima puntata, quella del 19 Settembre 2020, ha subito una nuova battuta d’arresto quando uno dei ballerini, Raimondo Todaro si è dovuto assentare perché è stato ricoverato d’urgenza a causa di una forte appendicite. Le ultime informazioni riguardo il suo stato di salute risalivano all’intervento chirurgico al quale Raimondo ha dovuto sottoporsi per guarire dalla forte infiammazione. Infatti nella scorsa puntata andata in onda sabato 26 Settembre, la concorrente Elisa Isoardi che faceva coppia con il veterano ballerino, ha dovuto esibirsi da sola. Ad oggi però giungono forse buone notizie: il ballerino Raimondo Todaro fa il suo ritorno in pista? Un indizio sui social farebbe pensare proprio così.

Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro ritorna in pista?

Dopo lo stop forzato a causa della forte infiammazione all’appendicite curata poi chirurgicamente, il ballerino Raimondo Todaro sembrerebbe essere pronto a fare il suo ritorno sulla pista di Ballando con le Stelle. A dare la bellissima notizia del grande ritorno è la conduttrice Milly Carlucci che dal suo profilo social pubblica un post su Instagram in cui fa il grande annuncio. Raimondo non vede l’ora di ritornare a ballare in compagnia della sua compagna di ballo Elisa Isoardi, che in quest’ultima settimana ha dovuto fare a meno di lui. “E’ tornato con lo spirito giusto” , scrive Milly nella didascalia del post. Lo stesso Raimondo si dice forte come una roccia, pronto a ricominciare! Lo rivedremo quindi nella prossima puntata?

Ma non finisce qui, perché anche qualcun altro ha voluto dare il suo saluto al nostro Raimondo: Elisa Isoardi ha infatti postato nelle sue Instagram Stories il loro incontro.

I due torneranno quindi a ballare insieme?

Non vediamo l’ora di rivederli nelle prossime puntate. Vi aspettiamo sabato 3 Ottobre per guardare insieme la terza puntata di Ballando con le Stelle!