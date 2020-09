Lo riconoscete? Qui era solo un bambino, oggi è un amatissimo artista

Lo riconoscete? Qui, in questa foto era solo un bambino mentre oggi è un amatissimo artista: ecco di chi si tratta, non lo immaginereste mai

Vi sfido a riconoscerlo. Quando ci ritroviamo davanti una foto da bambino di un volto che abbiamo conosciuto già adulto non sempre siamo in grado di riconoscerlo a primo impatto perché alcuni lineamenti nel corso del tempo sono soggetti a cambiamento. Ma ci sono alcuni particolari in questa foto che se guardate bene ci rimandano al personaggio che tra poco vi svelerò. Prima vi do qualche indizio che vi guidi verso il suo riconoscimento. E’ un attore, un comico, un cabarettista ed ha da poco fatto il suo grande ritorno in un noto programma televisivo in onda su Rai 1. Vediamo, vi ho detto abbastanza? Sareste in grado di dirmi di chi si tratta da questi indizi che vi ho fornito? Va bene, ve lo dico io, scorrete più giù..

Lo riconoscete? Quel bambino è oggi un amatissimo artista

Quindi.. è un comico, ha fatto il suo ritorno in tv, e per giunta è ritornato in un programma molto seguito su Rai 1. Ma si è proprio lui, l’amatissimo artista Gabriele Cirilli. Lo scatto che vedete postato poco più su, è stato pubblicato proprio da Cirilli nel suo profilo Instagram. Nello scatto il piccoletto Gabriele faceva la sua prima comunione. Da allora ne ha fatta di strada, ed anche tanta. Oggi Gabriele è un personaggio molto famoso ed amato nel mondo dello spettacolo. Dal film Un Villaggio in Paradiso, al talent show Ballando con le Stelle, alla soap televisiva Un Medico In Famiglia nei panni del simpaticissimo Dante, Gabriele Cirilli ha alle spalle una carriera degna di nota. Nel 2012 ha poi partecipato come concorrente al talent musicale condotto da Carlo Conti ed in onda su Rai 1, Tale e Quale Show, interpretando i personaggi musicali più disparati ed esibendo delle doti canore davvero sensazionali.

Per la sua particolare bravura Gabriele è infatti stato riconfermato come concorrente anche nella seconda edizione del programma, per diventare poi a partire dalla terza edizione un ospite d’onore fuori gara pronto ad esibirsi nelle sue Mission Impossible dove lo abbiamo ritrovato nei panni de I Ricchi e Poveri, Wanda Osiris, Bee Gees, Orietta Berti e tanti altri.

Dopo due anni di assenza, ha quest’anno fatto il suo grandissimo ritorno nella nuovissima edizione del programma e ci ha già fatto divertire nelle sue due prime esibizioni.

Proprio nella precedente settimana aveva lanciato una sfida ai suoi followers su Instagram per indovinare quale personaggio avrebbe dovuto interpretare nella puntata andata poi in onda Venerdì 25 Settembre, dove ha interpretato il grandissimo Pupo. Siamo tutti curiosissimi di vedere la sua prossima e divertentissima performance nella nuova puntata di Tale e Quale Show in onda questo Venerdì 2 Ottobre.