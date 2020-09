In una sua recente intervista, Massimiliano Morra ha raccontato un vero e proprio dramma incredibile: le parole choc in diretta.

Massimiliano Morra, lo sappiamo benissimo, è uno degli attuali concorrenti del GF Vip. Entrato nel corso della prima puntata di questa quinta edizione, l’attore napoletano ha conquistato immediatamente le simpatie di tutto il pubblico italiano. E lo dimostra, ad esempio, il fatto che, nonostante ogni settimana finisca in nomination, riesce sempre a cavarsela alla grande. D’altra parte, l’attore napoletano ha avuto anche precedenti occasioni per farsi conoscere e, soprattutto, farsi apprezzare sempre di più. Impossibile, infatti, dimenticare le diverse fiction televisive a cui ha preso parte. E, soprattutto, di cui è stato protagonista indiscusso. Oppure, di quando, nel 2018, ha preso parte al programma ‘Ballando con le Stelle’ in coppia con la bellissima Sara Di Vaira. Insomma, una carriera, data la sua giovanissima età, davvero immensa, c’è da ammetterlo. Sapete, però, che, proprio negli anni della sua partecipazione allo show di Milly Carlucci, Massimiliano Morra è stato protagonista di un dramma incredibile? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato. Che, in una sua intervista a La Vita in Diretta nel 2018, si è lasciato andare ad un vero e proprio racconto choc. Tutti i dettagli.

Massimiliano Morra, dramma incredibile: le parole da brividi

Attualmente lo vediamo sul piccolo schermo nella casa del GF Vip, ma sapete che Massimiliano Morra è stato il protagonista di un vero e proprio dramma incredibile? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato, come dicevamo precedentemente, il diretto interessato. Che, in una sua intervista a La Vita in Diretta risalente al 2018, ha spiegato dettagliatamente l’accaduto. Lasciandosi andare ad un vero e proprio racconto choc. ‘Mi sono reso conto che sono stato davvero un miracolato’, ha detto Massimiliano Morra a Marco Liorni, all’epoca conduttore del programma, appena viste le immagini della sua auto completamente distrutta e rovinata dal sinistro. In particolare, l’attore napoletano ha raccontato di aver vissuto questo dramma incredibile una sera, di ritorno da una cena con alcuni suoi colleghi di Ballando con le Stelle, sull’accordo anulare. ‘Ero sulla corsia di accelerazione, una macchina si è piazzata davanti. Ed io per scansarla ho dovuto sterzare’, sono proprio queste le esatte parole che l’attore napoletano ha utilizzato per descrivere il suo incidente. Una sterzata che, da come si può chiaramente capire, è stata davvero fatale. E che gli ha procurato, ovviamente, l’impatto con il guardrail. Quali sono state le conseguenze? ‘Ho avuto sotto l’occhio un ematoma dovuto al trauma cranico. Diversi ematomi sparsi per tutto il corpo. E dei piccoli versamenti ematici intra cranici che bisogna tenere sotto controllo’, ha racconto Massimiliano Morra.

Insomma, stando alle parole raccontate da Massimiliano Morra, sembrerebbe proprio che l’attore abbia vissuto un vero e proprio dramma incredibile. L’importante è che, però, sia andato tutto a buon fine. E che adesso stia bene.