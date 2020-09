Sonia Lorenzini, si mostra con un vestito super aderente e niente intimo sotto: instangram diventa ‘bollente’.

Sonia Lorenzini è apparsa in una sua ultima foto pubblicata su instangram con un vestito super aderente e niente intimo sotto: lo scatto infiamma completamente il web. La bellissima influencer è nota per aver partecipato al noto programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, in veste di corteggiatrice per il tronista Claudio D’Angelo. Quel percorso fu per la donna molto complicato, fin da subito si è mostrata molto presa dall’uomo. Purtroppo però già da tempo era evidente il non forte interesse di Claudio per l’influencer, per questo la Lorenzini uscì fuori dallo studio amareggiata. Ma Sonia grazie alla sua personalità tanto forte e schietta è entrata nel cuore del pubblico e anche della redazione del format dei sentimenti, tanto da essere scelta come nuova tronista subito dopo, con l’emozionante video preparato per lei. Un vero e proprio colpo di scena per la donna che sembrava ormai in preda allo sconforto. Nelle vesti di tronista ha avuto un percorso molto altalenante che portò alla scelta improvvisa avvenuta fuori dallo studio di Emanuele Mauti. Oggi Sonia è un’influencer molto famosa e seguita, e con i suoi scatti manda spesso in delirio il web. L’ultima foto postata dalla Lorenzini ha riscontrato grande apprezzamento. Entriamo nel dettaglio dell’immagine.

Sonia Lorenzini, vestito super aderente e niente intimo sotto

La bella influencer Sonia Lorenzini è diventata nota per aver partecipato ad Uomini e Donne di Maria De Fillippi, una prima volta in veste di corteggiatrice e una seconda nel ruolo di tronista. Il suo secondo percorso portò alla scelta inaspettata di Emanuele Mauti, infatti, l’uomo preso dalla rabbia uscì fuori dallo studio e la Lorenzini sentì il bisogno di sceglierlo. I due però hanno deciso di interrompere la relazione dopo poco tempo. Sonia oggi è una delle influencer più seguite su instangram, la sua bellezza è da togliere il fiato. Aggiorna spesso i suoi follower con scatti incredibili e molto ‘roventi’, e l’ultimo è arrivato poche ore fa. Infatti, l’influencer si è mostrata senza con un vestito super aderente e niente intimo sotto, accendendo la curiosità dei suoi accaniti fan.

Come possiamo vedere, Sonia Lorenzini ha infiammato instangram, con la sua forte sensualità . Lo scatto ritrae la bella influencer con un abito azzurro che ha incantato tutti, che accarezza le sue bellissime forme. Ma a colpire è stata ovviamente l’aderenza del vestito che mostra chiaramente che la donna non porta l’intimo. Infatti, molti utenti hanno esplicitamente apprezzato la posa, chiedendo questo insolito particolare. Sonia ha risposto sostenendo di non indossare l’intimo per il fastidio che provoca. Lo scatto in poco tempo ha raccolto migliaia di like e numerosi sono stati i commenti ricevuti. La donna ha anche voluto lasciare una didascalia che ha molto coinvolto i suoi follower: “La lasci perchè non ti piace più: lei dimagrisce, cambia capelli, la rincontri, è attraente… ****!!

