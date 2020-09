GF Vip, l’accusa ad Elisabetta Gregoraci: “In tv a raccontare bugie”

Un’accusa molto precisa è stata mossa ad Elisabetta Gregoraci, concorrente d’eccezione di questa edizione del GF Vip: “In tv a raccontare bugie”. Scopriamo cos’è successo.

La bellissima Elisabetta Gregoraci è uno dei concorrenti d’eccellenza di questa edizione del GF Vip, ma, di recente, le è stata mossa un‘accusa pesante: “In tv a dire bugie”. Vediamo i dettagli. Elisabetta Gregoraci ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia con qualche giorno di ritardo rispetto al previsto, ma fin da subito è stata un vulcano di energia. Ha stretto un bel rapporto con la maggior parte degli inquilini e sembra sempre più vicina ad una persona in particolare, tanto che il suo ex Marito, Flavio Briatore, ha detto la sua a riguardo. La sua permanenza nella casa del GF Vip le ha fatto guadagnare anche una splendida sorpresa da parte di Alonso Signorini che nel corso di una puntata ha voluto rivivere con lei la sua vita e la sua carriera. Un momento molto toccante, durante il quale Elisabetta Gregoraci ha parlato a cuore aperto della mamma, venuta a mancare tragicamente e anche di Flavio Briatore, imprenditore di grande successo e famosissimo in Italia, da cui si è separata e che l’ha resa madre di Nathan, uno splendido bambino. Proprio riguardo le parole usate per parlare dell’ex marito, Elisabetta Gregoraci è stata accusata di mentire: “In tv a dire bugie” ha tuonato un giornalista.

Elisabetta Gregoraci accusata di mentire: “Dice bugie”

A parlare è il giornalista Maurizio Sorge, come riportato da diversi siti web, che accusa Elisabetta Gregoraci di aver detto molte “bugie“. L’accanimento nascerebbe a seguito della dichiarazione fatta dalla showgirl all’interno della casa del GF Vip, quando ha spiegato che non ha potuto godersi il lato sbarazzino della vita, spesso a causa della storia con Flavio Briatore. Maurizio Sorge afferma di essere a conoscenza di molte cose e accusa Elisabetta Gregoraci: sarebbe stata proprio lei, all’inizio della relazione con l’imprenditore, a chiamare i fotografi, i paparazzi e comunicare dove avrebbero potuto trovarli. Ancora, Sorge ha parlato di un vecchio fidanzato della showgirl, che, da quanto afferma, sarebbe stato pronto a regalarle un anello senza sapere che lei in quel periodo avrebbe frequentato anche un altro uomo. Maurizio Sorge sembra deciso nelle sue accuse, secondo lui Elisabetta Gregoraci ha raccontato diverse bugie affermando di non aver potuto vivere con leggerezza il lato sbarazzino della vita.

Al momento, Elisabetta Gregoraci non ha ancora potuto o voluto commentare le accuse, scopriremo se ne sarà informata e cosa risponderà.