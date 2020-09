Belen Rodriguez esplosiva nell’ultimo scatto condiviso, il costume è mini e l’inquadratura dall’altro da capogiro: Instagram in fiamme.

Belen Rodiguez, splendida showgirl argentina, ha letteralmente mandato in fiamme Instagram con l’ultimo scatto postato sul suo profilo che la vede avvolta in un costume mini con inquadratura dall’alto. Esplosiva e bellissima come sempre, la conduttrice di Tu Si que Vales reduce di un incidente “hot” avvenuto proprio durante il programma, riesce sempre a catalizzare l’attenzione di milioni di fan. Non solo per la sua vita privata, spesso al centro del gossip come per la relazione ormai finita con Stefano De Martino, suo ex marito e padre di suo figlio, il piccolo Santiago. Grazie al suo talento e al suo fisico perfetto, Belen Rodriguez conquista i social scatto dopo scatto, come accaduto per l’ultima foto postata dopo un servizio fotografico che ha conquistato una valanga di like e mandato in fiamme Instagram. Scopriamo i dettagli.

Belen Rodiguez, Instagram in fiamme per l’ultimo scatto

L’ultimo scatto di Belen Rodriguez è da capogiro: costume dalle tinte sfumate di arancio, rosa e giallo molto stretto che mette in risalto la scollatura esplosiva. Bellissima, l’inquadratura dall’alto rivela tutto il fascino e il fisico statuario della showgirl. Belen Rodriguez ha mandato letteralmente infiammato Instagram con questa foto e una pioggia di like ha inondato il suo profilo. Trucco accennato, un sorriso che appare imbronciato, la modella appare sempre più splendida. Il selfie, scattato da lei stessa, si aggiunge agli altri centinaia che ornano il social di Belen Rodiguez e che catalizzano l’attenzione dei suoi quasi dieci milioni di fan. La chioma scusa sembra bagnata, come se fosse appena uscita dall’acqua e aggiunge un tocco di fascino ad un’immagine già esplosiva di suo. Curiosi di vedere la foto di Belen Rodriguez che ha mandato in fiamme Instagram? Eccola.

La bellezza di Belen Rodriguez continua a lasciare senza fiato, anche quando a scattare una foto non è un professionista ma la showgirl stessa. E voi, cosa ne pensate di questo ultimo scatto che ha mandato Instagram in fiamme , non la trovate anche voi splendida?