In questa foto condivisa sul suo canale social ha soltanto 5 anni, adesso è un famosissimo ed ammiratissimo attore: chi è?

Sin da quando ha fatto la sua prima apparizione televisiva, ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Giovanissimo e completamente estraneo al mondo dello spettacolo, in un vero e proprio batter baleno, ha saputo conquistare le simpatie e l’interesse del pubblico italiano. Tanto che, appena terminato il suo percorso nella casa del Grande Fratello, è stato al centro dell’attenzione di tutti. E, soprattutto, è diventato un famosissimo ed apprezzatissimo attore. La sua carriera, infatti, è davvero alle stelle. Come tra l’altro, lo è anche il suo clamore social. Seguitissimo e con un numero di followers elevato, il giovane non perde mai occasione di poter condividere degli scatti fotografici davvero imperdibile. È proprio per questo motivo che, spulciando con attenzione il suo profilo social, siamo riusciti a rintracciare una foto di quando aveva soltanto 5 anni. Ebbene si, avete letto proprio bene. Considerate che, attualmente, l’attore ha ben 42 anni. Quindi, fatevi un po’ due conti. Eppure, vi assicuriamo, sembrerebbe che il tempo non sia affatto passato. Perché? Semplice! Uno splendido bimbo era e uno splendido uomo è diventato. Ecco, ma chi è che in questa foto riproposta in alto ha 5 anni ed adesso è un famoso attore? Curiosi? Diamoci uno sguardo insieme.

Ha soltanto 5 anni in questa foto, adesso è un famoso attore: chi è?

Chi è secondo voi colui che, in questa foto, ha 5 anni, ma che adesso è un famosissimo attore? Non avete proprio nessuno in mente? Tranquilli, ci pensiamo noi! Prima di svelarvelo apertamente però, vi lasciamo qualche piccolo indizio. Come dicevamo precedentemente, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo diversi anni fa nella casa del Grande Fratello. Una volta uscito da qui, ha letteralmente ottenuto un successo davvero incredibile. Sono davvero numerosi i film, infatti, in cui ha recitato ed è stato il protagonista indiscusso. Oppure, diverse le serie televisive in cui si è fatto apprezzare ed amare. Dell’ultima fiction di cui è stato protagonista, infatti, il pubblico non vede l’ora di saperne di più. E, a quando pare, molto presto verrà accontentato. Cosa sappiamo di più? È felicemente fidanzato con Cristina Marino ed è da poco diventato padre della piccola Nina Speranza. Insomma, è proprio lui: Luca Argentero. Ebbene si. Colui che vedete raffigurato in questa foto a 5 anni è proprio il famosissimo attore torinese.

In questa foto, come dicevamo precedentemente, il famosissimo attore ha soltanto 5 anni. Ma, vi assicuriamo, se spulciate il suo profilo Instagram troverete altre ed ‘impressionanti’ scatti fotografici.

