Sapete che lavoro fa Gennaro Mauro, il fidanzato di Anna nel programma Temptation Island? Ecco la curiosità sul napoletano.

La nuova stagione di Temptation Island è ricca di colpi di scena. Alla conduzione c’è Alessia Marcuzzi, che ha preso il posto di Filippo Bisciglia. Tra le coppie che hanno preso parte al reality quest’anno c’è quella composta da Gennaro e Anna: entrambi sin dalla prima puntata hanno avuto qualcosa da ridire sul partner. Nella puntata del 23 settembre 2020 si sono incontrati nel falò di confronto, richiesto da lui dopo aver visto la sua compagna troppo vicina al tentatore Mario. I due sono usciti separati dal programma ma nella puntata del 30 settembre si sono rincontrati. Anna e Gennaro sono fidanzati da sei anni e sono entrambi di Torre Del Greco: alcuni lati del carattere del napoletano non vanno giù alla giovane. Anna si è lamentata del poco spirito di iniziativa del suo fidanzato: nel villaggio delle tentazioni si è lamentata del compagno accusandolo ‘di essere imprenditore ma lavorare per il padre’. Ma cosa fa Gennaro nella vita?

Gennaro Mauro Temptation Island: che lavoro fa il fidanzato di Anna

Gennaro Mauro è il fidanzato di Anna Ascione: ha 31 anni e viene da Torre Annunziata, in provincia di Napoli. E’ laureato in Optometria all’Università Federico II di Napoli ed al momento lavora nel negozio di ottica di famiglia, insieme alle sorelle. Il napoletano non ha dubbi sul suo amore per la compagna, le ha chiesto infatti la mano: la giovane ha rifiutato di sposare il suo fidanzato ed ha deciso di partecipare al programma di Canale 5 proprio insieme a lui. Sono fidanzati da sei anni ed Anna ha scritto al programma per verificare la solidità della relazione, dell’amore che pensano di provare. L’ultimo falò, andato in scena questa sera di 30 settembre, non è andato a buon fine: fuori dal programma si riavvicineranno? Lo scopriremo!