Temptation Island, Nello Sorrentino è sempre più vicino alla single Benedetta Armellin: vi ricordate dove l’abbiamo già vista?

Continua alla grande il percorso delle sei coppie che, per questa nuova edizione, hanno deciso di mettere a dura prova il loro amore a Temptation island. È il caso, ad esempio, della coppia formata da Nello Sorrentino e Carlotta Dell’Isola. I due, dopo diversi e numerosi anni di relazione, hanno voluto partecipare al programma di Canale 5 per cercare di capire se, dopo circa 6 anni, possono costruire un futuro insieme e, soprattutto, sposarsi. Ovviamente, fino a questo momento, non possiamo darvi una risposta certa su come andrà a finire il loro percorso. Anche perché, proprio Mercoledì 30 Settembre, è andata in onda la terza puntata. Quindi, siamo esattamente a metà del percorso. Fatto sta che possiamo dirvi con certezza che Nello, puntata dopo puntata, sembrerebbe essere sempre più vicino alla single Benedetta Armellin. Bionda, bellissima e con un fisico da far girare la testa, la giovanissima milanese ha letteralmente conquistato Nello e tutto il pubblico di Temptation, ma sapete che l’abbiamo già vista altrove? Ebbene si. L’isola delle tentazioni, infatti, non è assolutamente il primo programma cui Benedetta prende parte, ma ecco tutti i dettagli.

Temptation Island | Nello Sorrentino vicino alla single Benedetta: dove l’abbiamo già vista?

Come dicevamo precedentemente quindi, Benedetta Armellin è una delle tentatrici di Temptation Island ed, in particolare, del romano Nello Sorrentino. Sin dal suo primo ingresso, il fidanzato di Carlotta dell’Isola ha ‘gettato’ gli occhi sulla bellissima bionda e, nonostante un’esterna con la giovanissima Ester, ha continuato il suo percorso all’interno del villaggio con lei. Bellissima e con un fisico più che prestante, la Armellin ha letteralmente conquistato il pubblico italiano. Ecco, ma cosa fa nella vita? Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, attualmente Benedetta svolge il lavoro da modella. Anche se, come dicevamo precedentemente, la sua partecipazione a Temptation Island non è assolutamente inedita. O, per dirla meglio, il programma di Canale 5 non è stato l’unico a cui ha preso parte. Ebbene si. Avete letto proprio bene. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che, alcuni anni fa, la giovanissima tentatrice di Nello Sorrentino a Temptation Island abbia anche preso parte a Detto Fatto. Insomma, non è assolutamente un volto nuovo alle luci dei riflettori, c’è da ammetterlo. Anche perché, oltre ad essere una modella, Benedetta lavora anche a Telelombardia.

Insomma, se appena avete visto il volto di Benedetta Armellin a Temptation Island nelle vesti di tentatrice di Nello Sorrentino vi siete resi conto che non vi è affatto nuovo, avete ragione! Alcuni anni fa, infatti, la giovanissima è stata volto di ‘Detto Fatto’. Ve la ricordate?

