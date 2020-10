Gerry Scotti, com’è iniziata la sua carriera: non lo immaginereste mai, ecco i primi passi del conduttore nel mondo dello spettacolo.

Gerry Scotti è senza alcun dubbio uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Volto di punta delle reti Mediaset, è presente in numerosi programmi, da ‘Tu Si QUe Vales’, nel quale riveste il ruolo di giudice insieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, a ‘Caduta Libera’ e ‘Chi vuol essere Milionario’, che sta andando in onda in prima serata. Insomma, Gerry è sempre impegnato con il suo lavoro e lo svolge con grande passione, mostrando tutta la sua sensibilità. Capita spesso, infatti, che si commuova durante i programmi, o che si emozioni insieme ai concorrenti. Di lui si potrebbe dire che è un ‘gigante dal cuore buono’ e proprio per questa sua caratteristica è amatissimo dal pubblico. Anche se in tanti lo considerano un vero e proprio ‘re’ nella conduzione dei quiz televisivi, non tutti sanno che gli inizi di Gerry sono stati molto diversi. Proviamo a scoprire insieme com’è cominciata la splendida carriera del conduttore.

Gerry Scotti, com’è iniziata la sua carriera: ecco tutto quello che c’è da sapere sui primi programmi del conduttore

Gerry Scotti è uno dei volti più amati e apprezzati della nostra televisione e tutti lo conoscono, in particolare, come conduttore di quiz televisivi. Basti pensare a ‘Passaparola’, ‘Chi Vuol Essere Milionario’ e ‘Caduta Libera’, che hanno sempre avuto grande successo. Non è tutto, però, perché Gerry a inizio carriera faceva tutt’altro. Il conduttore, infatti, è un grande appassionato di musica e lo ha spesso dimostrato anche nei programmi che conduce. Ed è proprio la musica ad aver ‘dato il là’ alla sua carriera. Scotti ha infatti mosso i suoi primi passi come conduttore radiofonico e dj, prima di passare poi alla tv ed ottenere il successo che noi tutti conosciamo.

Molti certamente non erano a conoscenza degli inizi di Gerry e sono rimasti a bocca aperta davanti a questa notizia. Voi lo sapevate?