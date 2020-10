Dov’è finito Maicol Berti, concorrente della decima edizione del GF? A distanza di 10 anni è molto cambiato, ecco come è diventato oggi.

Fu il primo concorrente dichiaratamente gay a partecipare al GF e sicuramente uno dei personaggi del reality rimasti nella memoria di molti: Maicol Berti oggi è molto cambiato, quasi irriconoscibile rispetto a quando varcò la famosa porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Maicol Berti lasciò sicuramente il segno in quella decima edizione (tra l’altro la più lunga della storia del reality), col suo carattere stravagante e la sua emotività che lo portò a vivere intensamente tutte le emozioni di quel ‘viaggio’. Forse alcuni ricorderanno il suo ‘debole’ per il coinquilino Giorgio Ronchini col quale riuscì comunque ad instaurare un legame profondo, nonostante questi fosse etero e fidanzatissimo fuori dal programma.

Maicol Berti del GF 10, l’incredibile trasformazione: ecco com’è oggi

Quando fece il suo ingresso al reality, era impossibile non notarlo: magrissimo, capelli lunghi e vestiti dai colori sgargianti oltre ad un timbro di voce molto particolare che subito lo rese simpatico a molti. Oggi, nelle foto che pubblica sui suoi profili social, Maicol Berti sembra tutta un’altra persona: fisico palestrato, capelli rasati e barba sono i primi particolari che saltano subito all’occhio. “Il cambio più maschile è arrivato perché ho iniziato a rasare i capelli e far crescere la barba. Questa barba mi è piaciuta e poi… ho perso i capelli!”, aveva confessato sui social. Parlando della sua avventura al Grande Fratello in un’intervista a NewNotizie di alcuni mesi fa, nel ricordare la sua esperienza al Grande Fratello, aveva definito quello il ‘viaggio’ più bello della sua vita, 127 lunghi giorni vissuti intensamente.

Maicol Berti ha poi ammesso che tornerebbe volentieri in tv, magari partecipando a qualche reality in questa nuova versione di sé. E noi siamo sicuri che tornerebbe a farci ridere come allora.

