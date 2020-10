Arriva al GF Vip arriva il primo aereo con un dolce ed emozionante messaggio per la concorrente Elisabetta Gregoraci.. di chi sarà?

Il Grande Fratello Vip è un fiume in piena. I colpi di scena a cui stiamo assistendo da quando ha fatto il suo esordio sono veramente tantissimi. E nel daytime a cui possiamo assistere 24 ore su 24 sul Canale 55, Mediaset Extra, possiamo essere partecipi in diretta degli eventi che vedono protagonisti gli inquilini della casa più spiata e mormorata d’Italia. Confessioni, litigi, segreti, sfoghi, insomma stiamo vedendo di tutto e di più. E non è finita qui perché questo è solo l’inizio. Infatti non è trascorso nemmeno un mese da quando i concorrenti Vip hanno fatto il loro ingresso nella fatidica casa del Gf Vip e sono già tantissime le notizie che ogni giorno arrivano su di loro. Una delle protagoniste indiscusse dei titoli di gossip è lei, Elisabetta Gregoraci. In queste ultime ore è stata infatti protagonista di una sorpresa.

Gf Vip, messaggio d’amore emozionante per Elisabetta Gregoraci

Da quando ha fatto il suo esordio nella casa del Gf Vip, ha già catturato l’attenzione dei telespettatori e delle telecamere per il bel rapporto che ha instaurato in particolare con uno dei concorrenti della casa. Stiamo parlando di Pierpaolo Petrelli, i due infatti sembrano essere molto vicini, anche se lei non si sbilancia.

Qualche ora fa è arrivato nella casa un messaggio aereo indirizzato proprio a lei.

Il messaggio recitava queste parole :“Sei l’epicentro del mio Terremoto“, una frase che appartiene al testo di una canzone del cantante Mr Rain, intitolata 9.3 che ripercorre una storia d’amore ormai finita. Immediatamente i coinquilini della conduttrice calabrese si chiedono chi si nascone dietro quello striscione. Tommaso Zorzi scherza ironicamente sulla reazione di Pierpaolo Petrelli che sembrerebbe non essere particolarmente felice di quel messaggio, tanto da restare in silenzio.

Guenda Goria sottolinea che si tratti di una frase d’amore, ed alla richiesta del resto dei concorrenti di sapere chi è che le manda il messaggio, la Gregoraci fa sapere di avere una fan page che la segue tantissimo e che spesso nel gruppo Whatsapp che hanno tutti insieme, si dicono quella frase: “ Non siate gelosi, è un gruppo Whatsapp, usiamo sempre questa frase”. Qualcuno non crede molto alle sue parole, come lo stesso Zorzi che ironicamente le da della falsa!