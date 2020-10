Alessia Marcuzzi, total white per Temptation Island: sapete quanto vale il suo look? Ecco il prezzo dei capi indossati nella puntata di ieri.

Ieri, 20 settembre 2020, è andata in onda una nuova, ricchissima, puntata di Temptation Island. Una puntata ricca di colpi di scena e momenti memorabili, a partire dal falò straordinario tra Gennaro ed Anna. Ad aiutare le coppie nel loro viaggio nei sentimenti sempre lei, Alessia Marcuzzi, che con i suoi consigli preziosi accompagna il percorso dei protagonisti. Nella puntata in onda ieri, la conduttrice ha indossato vari outfit, ma è quello total white sfoggiato al falò ad aver colpito tutti. Scopriamo di più sul look di Alessia, che anche ieri ha incantato il pubblico.

Alessia Marcuzzi a Temptation Island: sapete quanto vale il suo look? Il prezzo degli abiti indossati per la terza puntata

Si, anche ieri sera Alessia Marcuzzi ha indossato gli stivali modello cowboy, sfoggiati anche nelle precedenti puntate di Temptation Island. Per la puntata di ieri, Alessia li ha abbinati ad un look total white, composto da pantaloni e camicia. Tutto firmato Isabel Marant, il brand di tutti i capi indossati dalla Marcuzzi per questa edizione. Durante il falò di ieri, Alessia ha indossato pantaloni aderenti a vita alta, dal valore di 350 euro, come riporta Fanpage.it. Sopra, una camicia con maniche larghe e lunghe, il cui prezzo si aggira intorno ai 260 ( valore di un modello simile, presente sul sito ufficiale). Ai piedi, come abbiamo già detto, gli stivali da texana, già indossati nelle puntate precedenti.

Insomma, anche ieri sera la conduttrice ha incantato tutti con i suoi outfit. E voi, avete seguito la terza puntata di Temptation Island? È successo davvero di tutto e, a quanto pare, la prossima puntata sarà ancora più entusiasmante: ci sarà un nuovo falò di confronto anticipato. Quale delle coppie lo richiederà? Appuntamento a mercoledì prossimo! Alessia Marcuzzi e i suoi nuovi outfit vi attendono!