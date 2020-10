Gabriel Garko, ospite nella prossima puntata di Verissimo, racconta tutta la verità: “La mia storia d’amore con Gabriele Rossi”

Gabriel Garko è uno degli attori più amati della televisione italiana. Dario Oliviero – così è dichiarato all’anagrafe – inizia a lavorare molto presto con fotoromanzi e piccole comparsate, ma il successo arriva solo nel 2006, quando è protagonista di serie tv e fiction molto famose come Il sangue e la rosa, Il peccato e la vergogna e soprattutto L’onore e il rispetto. Il personaggio di Tonio Fortebracci è sicuramente quello che consegna all’attore maggiore successo. In seguito sarà protagonista anche al cinema con Una moglie bellissima e condurrà il Festival di Sanremo.

Gabriel Garko, tutta la verità a Verissimo: le sue parole

Nel corso della sua vita, Gabriel Garko ha sempre recitato una parte, indossato le vesti di un personaggio che non lo rispecchiava. A distanza di molti anni, l’attore ha deciso di rompere il silenzio, di rivelare il segreto di Pulcinella, come da lui chiamato. Garko, durante una delle scorse puntate del Grande Fratello Vip, ha dichiarato di essere gay, lasciando il pubblico senza fiato. Il suo coming out ha generato reazioni contrastanti. Garko sarà ospite nella prossima puntata di Verissimo, in onda domani pomeriggio su Canale 5. Nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, l’attore ha raccontato tutta la verità, parlando soprattutto della sua prima storia d’amore con un uomo di nome Riccardo: “Vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”.

Gabriel Garko ha poi parlato a Verissimo della storia d’amore – vociferata ma mai confermata – con Gabriele Rossi: “La storia con Gabriele si è conclusa, ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro”.