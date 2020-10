Emma Marrone furiosa durante una puntata delle Audition di X Factor: il gesto del concorrente non è passato inosservato

La quattordicesima edizione di X Factor è entrata nel vivo. Ieri è andata in onda la terza ed ultima puntata delle Audition. La novità di questa edizione risiede soprattutto nella giuria. La produzione quest’anno ha voluto puntare su un nome forte come quello di Emma Marrone. La cantante, già coach nel talent show Amici di Maria De Filippi, sembra essere il profilo perfetto per rilanciare il talent show in onda su Sky.

X Factor, Emma Marrone furiosa con un concorrente: cos’è successo

Ieri sera è andato in onda il terzo ed ultimo appuntamento delle Audition di X Factor. Durante la serata si è esibito Alessandro, in arte Ngaty. La perfomance del rapper è stata gradita dai giudici e il ragazzo ha ricevuto anche qualche complimento. Dopo la carota, però, è arrivato anche il bastone. Ngaty, infatti, sembrava abbastanza annoiato e sul palco ha sbadigliato più volte in maniera palese davanti ai giudici. Emma, infastidita dall’atteggiamento del giovane, gli ha chiesto: “Sei annoiato?” e lui ha spiegato di aver fatto tardi la sera prima perchè era con alcuni amici. A quel punto la Marrone non ha più resistito ed ha esclamato: “Ma prima di un provino?!” – poi ha aggiunto – “Questo lavoro è fatto di orari tardi, di prove che magari finiscono alle 2 di notte e magari la mattina dopo ti devi svegliare presto per fare delle interviste. Se vieni qua devi venire con la fame e gli occhi di fuori, se mi sbadigli in faccia sembra che mi stai facendo un favore”.

Il cantante ha cercato di giustificarsi in qualche modo e alla fine ha ricevuto l’approvazione della Marrone: “Mi rode il c**o, ma per me è sì, il tuo ritornello mi è rimasto in testa”.